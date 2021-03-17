Муж Валентины Легкоступовой «лечил» её от травм алкоголем?..

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
В Москве обломки фасада дома расплющили машину пенсионера
2021-03-09-03-14-32
  В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Муж Валентины Легкоступовой «лечил» её от травм алкоголем?..
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Друг мужа заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова рассказал журналистам о последних днях жизни певицы. По его словам, вместо того, чтобы вызвать «скорую», муж «лечил» жену алкоголем.

Муж Валентины Легкоступовой «лечил» её от травм алкоголем?..


Отметим, что вскоре после кончины певицы ее дети обвинили Фирсова в причастности к смерти матери, с которой тот прожил в браке всего 40 дней. СМИ сообщали, что незадолго до смерти Легкоступова вместе с Фирсовым попали в наркологическую больницу. Именно там певица впала в кому и спустя несколько дней умерла.

Друг Фирсова и его коллега по яхтингу поведал об откровенном разговоре с ним, когда Легкоступова была жива, но была в состоянии комы.

— Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: «я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом», — рассказал мужчина, добавив, что Фирсов признался, что он буквально вливал пиво в рот.

Бывший друг предположил, что поскольку Фирсов сам находился в состоянии запоя, то и не отдавал отчет в своих действия и думал, что «лечение» алкоголем поможет. Также мужчина отметил, что после того, как узнал всю правду, перестал общаться с Фирсовым: «Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать, пока меня вызовут. Но это так и не случилось».

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 