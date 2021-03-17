Муж Валентины Легкоступовой «лечил» её от травм алкоголем?..

Друг мужа заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова рассказал журналистам о последних днях жизни певицы. По его словам, вместо того, чтобы вызвать «скорую», муж «лечил» жену алкоголем.

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Отметим, что вскоре после кончины певицы ее дети обвинили Фирсова в причастности к смерти матери, с которой тот прожил в браке всего 40 дней. СМИ сообщали, что незадолго до смерти Легкоступова вместе с Фирсовым попали в наркологическую больницу. Именно там певица впала в кому и спустя несколько дней умерла.

Друг Фирсова и его коллега по яхтингу поведал об откровенном разговоре с ним, когда Легкоступова была жива, но была в состоянии комы.

— Юра сам мне рассказал о ее падении в ванной комнате. Он говорил, что она тогда сильно головой ударилась. Он испугался, но сам был пьян. Дословно он сказал так: «я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом», — рассказал мужчина, добавив, что Фирсов признался, что он буквально вливал пиво в рот.

Бывший друг предположил, что поскольку Фирсов сам находился в состоянии запоя, то и не отдавал отчет в своих действия и думал, что «лечение» алкоголем поможет. Также мужчина отметил, что после того, как узнал всю правду, перестал общаться с Фирсовым: «Сначала хотел пойти в Следственный комитет, все рассказать. Потом решил подождать, пока меня вызовут. Но это так и не случилось».

По инф. rosbalt.ru

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