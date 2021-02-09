Мурманск засыпало снегом как никогда в жизни

На Кольском полуострове выпало рекордное количество снега за всю историю наблюдений - целых две нормы климатических осадков!

Об этом сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Благодаря холодной воздушной массе, расположенной над теплыми водами Баренцева моря, формировались осадки "ливневого" характера. С северным ветром на территорию Мурманской области выносились снежные заряды.

В Мурманске с 1 по 7 февраля 2021 года выпало две климатические нормы осадков. Такого их количества за одну февральскую неделю не отмечалось за весь период наблюдений. Только 3 февраля за сутки выпало 10,5 миллиметров осадков - почти половина месячной нормы. В феврале суточный максимум осадков, превышающий 10 миллиметров, отмечался всего один раз в 1966 году.

Сильные снегопады наблюдались и в других городах и поселках Заполярья.

- В районе Никеля количество осадков составило 190 процентов нормы, в поселке Ура-Губе -148 процентов, в городе Полярном - 125 процентов, в селе Териберке - 112 процентов, - отметили в управлении.

Еще о причудах погоды и климата — по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...