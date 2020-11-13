Мрак в приемной семье: отец годами насиловал падчериц, а мать после жалоб отправила девочек в «психушку»

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В Челябинской области 61-летнего мужчину подозревают в изнасиловании приемных дочерей. Одна из девушек рассказала, что стала жертвой насилия пять лет назад, еще в 12 лет, вторая — в 14.
Соседи отметили, что неоднократно жаловались в органы опеки на односельчан, которые растят сразу шесть воспитанниц детдомов, но там все обращения, с их слов, игнорировали.
Об этой истории стало известно, лишь когда приемная мать умерла от коронавируса в больнице. Девочки рассказали ей о насилии, но женщина отправила их жить к бабушке, а потом добилась, чтобы приемных дочерей поместили в психиатрическую больницу.
Сама женщина, по словам односельчан, попала в больницу с коронавирусом и там умерла. Тогда ее супруг подался в бега — соседи утверждали, что он уехал на своем внедорожнике, якобы прихватив с собой нарезное ружье и винтовку.
Полиция, в свою очередь, распространила на мужчину ориентировку, согласно которой его разыскивали за совершение преступлений по пункту «а» части 3 статьи 131 УК (изнасилование несовершеннолетней) и пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица младше 14 лет).
К настоящему моменту подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей. На мужчину возбудили уголовное дело. Как уточняет издание, у супругов также был свой несовершеннолетний ребенок, его забрали родные. Приемные девочки сейчас находятся в больнице, затем их вернут в детские дома.
Пока в материалах уголовного дела фигурируют две приемных дочери — одной на сегодня 17 лет, второй — 21. Но их друзья не исключают, что в ходе следствия могут вскрыться подобные эпизоды и в отношении других детей.
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В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.
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