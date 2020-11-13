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Мрак в приемной семье: отец годами насиловал падчериц, а мать после жалоб отправила девочек в «психушку»
По инф. rosbalt.ru   
13 Ноября 2020 г.
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В Челябинской области 61-летнего мужчину подозревают в изнасиловании приемных дочерей. Одна из девушек рассказала, что стала жертвой насилия пять лет назад, еще в 12 лет, вторая — в 14.

Житель Челябинской области годами насиловал падчериц, а приемная мать после жалоб отправила девочек в «психушку»

Соседи отметили, что неоднократно жаловались в органы опеки на односельчан, которые растят сразу шесть воспитанниц детдомов, но там все обращения, с их слов, игнорировали.

Об этой истории стало известно, лишь когда приемная мать умерла от коронавируса в больнице. Девочки рассказали ей о насилии, но женщина отправила их жить к бабушке, а потом добилась, чтобы приемных дочерей поместили в психиатрическую больницу.

Сама женщина, по словам односельчан, попала в больницу с коронавирусом и там умерла. Тогда ее супруг подался в бега — соседи утверждали, что он уехал на своем внедорожнике, якобы прихватив с собой нарезное ружье и винтовку.

Полиция, в свою очередь, распространила на мужчину ориентировку, согласно которой его разыскивали за совершение преступлений по пункту «а» части 3 статьи 131 УК (изнасилование несовершеннолетней) и пункту «б» части 4 статьи 132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица младше 14 лет).

К настоящему моменту подозреваемого задержали, сейчас он находится под стражей. На мужчину возбудили уголовное дело. Как уточняет издание, у супругов также был свой несовершеннолетний ребенок, его забрали родные. Приемные девочки сейчас находятся в больнице, затем их вернут в детские дома.

Пока в материалах уголовного дела фигурируют две приемных дочери — одной на сегодня 17 лет, второй — 21. Но их друзья не исключают, что в ходе следствия могут вскрыться подобные эпизоды и в отношении других детей.

По инф. rosbalt.ru

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