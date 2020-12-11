Москвичка родила малыша прямо в метро

В Москве женщина родила на прямо на станции метро «Электрозаводская».

Как сообщает медиапортал МВД, инцидент произошел вчера вечером около 19.05. Дежурившие на станции прапорщик Алексей Орлов и сержант Алеся Полякова заметили беременную молодую женщину, которая опустилась на пол у эскалатора. У 29-летней женщины были последние сроки беременности.

Сержант смогла сама принять роды, ее напарник укутал младенца. На станцию вызвали врачей, которые высоко оценили профессионализм полицейских. Маму и малыша доставили в роддом.

Роды в транспорте - конечно, ситуация незаурядная, но не такая уж и редкая:

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