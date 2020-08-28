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Москвичей предупредили о миграции змей

По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2020 г.
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В связи с похолоданием в ночные часы началась осенняя миграция змей.

Москвичей предупредили о миграции змей

Когда наступают холода, змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В одном укрытии может находиться до нескольких сотен змей. В спячке жизненно важные процессы у змей замедлены, ритм сердце составляет до шести ударов в минуту

Сейчас же — в период миграции — змеи ищут надежные укрытия для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные бревна.

Эксперты предупредили, что в столичном регионе встречаются и ядовитые змеи. Отличить гадюку от ужа можно по внешним признакам: гадюки короче ужей, на спине — рисунок в виде ромбов, а на их голове отсутствуют желтые пятна. Одним из отличительных признаков гадюки также являются рубиновые глаза.

  • В Подмосковье можно встретить гадюку обыкновенную (окраска от металлическо-серого до охристо-желтого) и гадюку Никольского (абсолютно черный окрас).

Яд змеи действует на свертывающую систему крови. Чтобы сохранить жизнь, необходимо незамедлительно обратится к врачам.

Вместе с тем, эксперты напоминают, что в Московской области гадюки занесены в Красную книгу, убивать их запрещено.

По инф. rosbalt.ru

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