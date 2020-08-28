Москвичей предупредили о миграции змей

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Когда наступают холода, змеи собираются в укрытия, сплетаются в клубки и впадают в зимнюю спячку. В одном укрытии может находиться до нескольких сотен змей. В спячке жизненно важные процессы у змей замедлены, ритм сердце составляет до шести ударов в минуту
Сейчас же — в период миграции — змеи ищут надежные укрытия для зимовки: норы грызунов, старые большие пни и валежные бревна.
Эксперты предупредили, что в столичном регионе встречаются и ядовитые змеи. Отличить гадюку от ужа можно по внешним признакам: гадюки короче ужей, на спине — рисунок в виде ромбов, а на их голове отсутствуют желтые пятна. Одним из отличительных признаков гадюки также являются рубиновые глаза.
В Подмосковье можно встретить гадюку обыкновенную (окраска от металлическо-серого до охристо-желтого) и гадюку Никольского (абсолютно черный окрас).
Яд змеи действует на свертывающую систему крови. Чтобы сохранить жизнь, необходимо незамедлительно обратится к врачам.
Вместе с тем, эксперты напоминают, что в Московской области гадюки занесены в Красную книгу, убивать их запрещено.
В Иране в ходе полицейской операции, направленной против незаконных археологических раскопок, обнаружена крайне редко встречающаяся медная монета, относящаяся к периоду процветания древнего царства Элам.
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна обвинений.
Общая прибыль вьетнамских лицензированных казино по сравнению с 2018 годом увеличилась. Повышение произошло на 60%. За прошлый год всю сумму оценивают в 108 млн долларов. В отчете Министерства финансов страны учтены показатели местных игорных заведений. Раньше в казино Вьетнама играть можно было только интуристам, затем запустили пробный проект в отношении местных жителей. Им разрешили играть наравне с гостями из-за рубежа.
Иметь сосуды как у молодого человека – это ли не мечта многих людей старшего возраста, да и порой у тех, кто помладше тоже? А секрет знает блогер Марк Робертович Покровский, который ведет свою страничку на платформе Яндекс Дзен. Профессионалу-диетологу уже 73 года, но он не только активно занимается собственным здоровьем, но и делится своим полезным опытом с другими людьми.
Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes.
Младшего сына Александра Лукашенко, Николая, которому в конце августа исполняется 16 лет, обсуждают не меньше, чем его отца-диктатора. Еще несколько лет назад Лукашенко-старший собирался сделать его своим преемником, а теперь называет оппозиционером.
Уход за состарившемся членом семьи – проблема, с решением которой сталкиваются многие молодые люди. Те, кто всю жизнь трудился и заботился о благосостоянии своих детей и внуков в преклонном возрасте нуждаются во внимании и заботе. Но к сожалению, иногда обстоятельства складываются таким образом, что обеспечить достойный уход за близким пожилым человеком не получается. Что же делать? Ведь решать проблему нужно безотлагательно.
Посмотреть Москву хотят многие. И эту мечту обязательно нужно осуществить. Ведь столица России того стоит. С каждым годом она ставится всё ярче, красивей, интересней и современней. Туристов в Москве хорошо привечают. Для них открыты гостиницы, отели, хостелы – в общем, предложения есть на любой вкус и кошелек.
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