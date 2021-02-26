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Москвичам предложили выбрать памятник для Лубянки

По инф. rosbalt.ru   
26 Февраля 2021 г.
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Москвичам предстоит выбрать, какой именно монумент должен стоять на Лубянской площади — Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому.

Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

На сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование. Опрос среди москвичей планируется проводить с 25 февраля по 5 марта.

Ранее вопрос о памятнике на Лубянке обсуждался в Общественной палате Москвы после того, как с обращением к мэрии о восстановлении памятника Дзержинскому выступили некоторые писатели и журналисты. В свою очередь, противники возвращения скульптуры Дзержинского призвали заменить ее памятниками Александру Невскому, Ивану III или восстановить на площади фонтан Витали.

Стоит отметить, что фонтан, как и памятник Дзержинскому, на площади уже был: с начала XIX века по 1935 год москвичи могли наблюдать работу скульптора Ивана Витали. Позже фонтан был перенесен в столичный Нескучный сад.

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Как ранее заявлял организатор демонтажа памятника Дзержинскому Сергей Станкевич, решение о сносе статуи было принято абсолютно законно и теперь может послужить сигналом для возобновления террора в стране.

«Никаких сомнений и ложных интерпретаций здесь быть не может. Что касается возвращения, лично я — против. Я считаю, что это будет возвращением атмосферы гражданской войны и таким психологическим сигналом возобновления революционного террора. Это плохой сигнал для нынешней России. Для государства российского это вред. Вот с этим играть в России не надо», — говорил он Telegram-каналу «Подъем».

По инф. rosbalt.ru

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