Москвичам посоветовали в выходные оставаться дома

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Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома 12 июня, в День России, а также на парад Победы 24 июня. Он напомнил, что массовые мероприятия в Москве еще запрещены.
Торжественные мероприятия Собянин рекомендовал смотреть по телевизору. «Никакой массовки не должно быть», — подчеркнул он.
По мнению градоначальника, соблюдение москвичами «режима самосохранения» обеспечит столичным властям возможность снимать ограничения в Москве каждую неделю.
Также Собянин посоветовал работающим москвичам оставаться на «удаленке», чтобы избежать скопления людей на предприятиях и в учреждениях. При этом он признал, что решение «открываться или нет» принимают сами работодатели. Но власти Москвы рекомендуют максимально сохранять дистанционный режим работы, заключил он.
Вместе с тем, по словам мэра столицы, власти Москвы не будут устанавливать карантин для приезжих из других регионов России.
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Более половины учителей, 57%, планируют продолжить работать с учениками летом, 27% — не планируют этого ни в один из летних месяцев, еще 16% — затруднились ответить. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 1,3 тысячи школьных педагогов.
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