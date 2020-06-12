Москвичам посоветовали в выходные оставаться дома

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей не выходить из дома 12 июня, в День России, а также на парад Победы 24 июня. Он напомнил, что массовые мероприятия в Москве еще запрещены.

Торжественные мероприятия Собянин рекомендовал смотреть по телевизору. «Никакой массовки не должно быть», — подчеркнул он.

По мнению градоначальника, соблюдение москвичами «режима самосохранения» обеспечит столичным властям возможность снимать ограничения в Москве каждую неделю.

Также Собянин посоветовал работающим москвичам оставаться на «удаленке», чтобы избежать скопления людей на предприятиях и в учреждениях. При этом он признал, что решение «открываться или нет» принимают сами работодатели. Но власти Москвы рекомендуют максимально сохранять дистанционный режим работы, заключил он.

Вместе с тем, по словам мэра столицы, власти Москвы не будут устанавливать карантин для приезжих из других регионов России.

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По инф. rosbalt.ru

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