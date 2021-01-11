Москвичам напомнили о завершении моратория на поверку счетчиков

В январе истекает мораторий, введенный из-за пандемии, на поверку коммунальных счетчиков, установленных в столичных квартирах.
В период коронавирусных ограничений с 6 апреля 2020 года по 1 января 2021, на поверку приборов учета расхода энергоресурсов на территории страны был установлен мораторий. Его действие заканчивается в январе, поэтому москвичам рекомендовано провести уже в январе ревизию приборов учета расхода ресурсов, уточнить срок поверки измерительных устройств, указанный в их документации.
В противном случае с января нынешнего года в течение 3 месяцев плата за коммунальные услуги будет рассчитываться по-другому. Так, например, за горячее водоснабжение москвичам выставят счет по средним величинам показаний прибора учета за последние полгода, а с апреля 2021 года — по нормативам потребления коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 1,5.
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