Москва вернется к обычной жизни до конца июня

Заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня, а неделей ранее в столице заработают летние веранды ресторанов и кафе, зоопарки, музеи и библиотеки.

При этом уже с 9 июня вернутся к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, театры, киностудии, отменяются ограничения на посещение кладбищ.

С 16 июня москвичи смогут получить плановую помощь в стоматологиях. В городе снова заработают библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Однако Государственный музей изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина может открыться не раньше 10 июля.

Также с 16 июня разрешаются спортивные мероприятия при заполняемости трибун не более чем на 10%. Также откроются летние веранды ресторанов и кафе.

С 23 июня в Москве вернутся к работе стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны. Снимаются ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты, а также возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Москвичи смогут снова гулять на детских площадках.

Москва понемногу начинает возвращаться к обычной жизни, пик инфекции здесь уже пройден, но продолжается борьба с коварным вирусом в регионах. Хочется верить, что через месяц и они одержат победу над злополучной инфекцией, и все станет как прежде, хотя бы на пару летних месяцев, ведь осенью прогнозируют вторую волну коронавируса...

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По инф. rosbalt.ru

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