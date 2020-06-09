Москва вернется к обычной жизни до конца июня

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
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Заведения общепита, фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня, а неделей ранее в столице заработают летние веранды ресторанов и кафе, зоопарки, музеи и библиотеки.
При этом уже с 9 июня вернутся к работе парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, театры, киностудии, отменяются ограничения на посещение кладбищ.
С 16 июня москвичи смогут получить плановую помощь в стоматологиях. В городе снова заработают библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.
Откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Однако Государственный музей изобразительного искусства (ГМИИ) имени Пушкина может открыться не раньше 10 июля.
Также с 16 июня разрешаются спортивные мероприятия при заполняемости трибун не более чем на 10%. Также откроются летние веранды ресторанов и кафе.
С 23 июня в Москве вернутся к работе стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны. Снимаются ограничения на работу детсадов, учреждений соцзащиты, а также возобновится пассажирская навигация по Москве-реке. Москвичи смогут снова гулять на детских площадках.
Москва понемногу начинает возвращаться к обычной жизни, пик инфекции здесь уже пройден, но продолжается борьба с коварным вирусом в регионах. Хочется верить, что через месяц и они одержат победу над злополучной инфекцией, и все станет как прежде, хотя бы на пару летних месяцев, ведь осенью прогнозируют вторую волну коронавируса...
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У бизнесмена Владислава Фоменко появились серьёзные претензии к Анастасии Волочковой. Если верить словам предпринимателя, когда-то он был влюблён в балерину, потратил на неё уйму денег, и теперь требует должок с экс-любовницы.
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Главным блюдом культурного Интернета последних дней стал «вкусный» проект Государственного Эрмитажа под названием «Дворцовые трапезы», посвящённый изысканным лакомствам императорской кулинарии. Давайте же узнаем, чем славился «высочайший стол» королевских особ, и какие ещё вкусности подготовила для нас Всемирная паутина!
Вечером 8 июня на Благовещенск обрушился настоящий тропический ливень, за 12 часов выпало 82 миллиметра от месячной нормы осадков — 90 процентов. Едва был не побит абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений.
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Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил приют для бездомных животных «Мурка и барбос» в Колпинском районе и передал его питомцам 100 кг корма.
Интересный автор в сети Instagram – Елена Вахтанговна. Ее страничка здесь называется «Бабушка блогер». В визитке дамы написано: «Обо всем, с грузинским акцентом!». И действительно, много записей у нее связано с Грузией. О себе блогер написала в посте-знакомстве, что родилась она в Малаховке, уволилась из Трансаэро, имеет сына и дочь, сидит с двумя внучками, вяжет, читает, смотрит фильмы и сериалы. Елена живет в родном городе, а иногда в Грузии, потому что ее муж – грузин. И в этой прекрасной стране у пары есть домик в деревне недалеко от моря.
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