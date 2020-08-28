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Мошенники выманили крупную сумму денег у экс-супруги Михаила Ефремова
По инф. rosbalt.ru   
28 Августа 2020 г.
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Бывшая жена актера Михаила Ефремова, артистка Елена Гольянова стала жертвой мошенников.

Мошенники выманили крупную сумму денег у экс-супруги Михаила Ефремова


Аферисты от имени нескольких компаний, занимающихся консалтингом, заявили Гольяновой и другим потерпевшим, что смогут оказать им услуги с целью получения дальнейшей прибыли. В итоге, злоумышленники завладели более 1 млн рублей, получив доступ к открытым виртуальным счетам граждан.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает агентство «Москва».

  • Михаил Ефремов был первым супругом Елены Гольяновой, которая известна зрителям по ролям в сериалах «ЧС. Чрезвычайная ситуация», «Глухарь», «Игра на выбывание» и других картинах.

По инф. rosbalt.ru

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