|
Мошенники выманили крупную сумму денег у экс-супруги Михаила Ефремова
|По инф. rosbalt.ru
|28 Августа 2020 г.
|
Бывшая жена актера Михаила Ефремова, артистка Елена Гольянова стала жертвой мошенников.
Аферисты от имени нескольких компаний, занимающихся консалтингом, заявили Гольяновой и другим потерпевшим, что смогут оказать им услуги с целью получения дальнейшей прибыли. В итоге, злоумышленники завладели более 1 млн рублей, получив доступ к открытым виртуальным счетам граждан.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает агентство «Москва».
Загрузка...
Загрузка...
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравление на сайте •