Мошенники выманили крупную сумму денег у экс-супруги Михаила Ефремова

Обязательная маркировка домашних животных будет введена с 2021 года. Говорилось о ней уже давно, но только сейчас созданы все условия и опубликован законопроект Минсельхоза РФ. Подвергаться маркировке будут все домашние животные, содержащиеся у людей. Ожидаемо, что мероприятие будет проводиться за счет владельцев.