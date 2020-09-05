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Мошенники выбросили старушку из машины на трассе
По инф. Российской газеты   
05 Сентября 2020 г.
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В Перми мошенники рассказали трогательную историю 82-летней бабушке и выманили у нее почти миллион рублей.  (Кошмарно. Мало того, что негодяи обманом заполучили деньги у старушки, так еще и так жестоко обошлись с ней - вывезли за город и вытолкнули из машины на трассе. - прим. МГ.)

В Перми двоих мужчин осудили за кражу 830 тысяч рублей у пенсионерки

Преступники подошли к пенсионерке на улице и рассказали о тяжело больном родственнике, которому требуется дорогостоящее лечение. Мужчины сообщили, что приехали из Казахстана, банковского счета в России у них нет, а деньги необходимы срочно.

В результате они уговорили пожилую женщину снять с банковского счета 830 тысяч рублей и пообещали в ближайшее время вернуть деньги с процентами. После того как пенсионерка отдала сбережения, ее вывезли за пределы города и вытолкнули из машины на трассе Пермь-Екатеринбург.

В дальнейшем грабители были задержаны сотрудниками полиции и Росгвардии в Самарской области, доставлены в Пермь и заключены под стражу. Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки от трех до трех с половиной лет.

За сбережениями стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи: и полицейскими, и коммунальщиками, и переписчиками, и сотрудниками ПФР. И какие только трогательные истории они не рассказывают сердобольным старушкам! А они и отказать не всегда ведь могут...

А вот еще заголовки о разных случаях мошенничества с пожилыми:

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