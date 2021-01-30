Мошенники тайно продали квартиры пенсионеров в Краснодаре

В краевом центре правоохранители возбудили уголовные дела по фактам хищения жилья у одиноких пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
В прокуратуру Центрального округа Краснодара обратилась 86-летняя жительница, инвалид I группы, ветеран труда. Она пояснила, что в октябре 2020 года обнаружила в квитанции на оплату ЖКХ неизвестную фамилию в качестве собственника квартиры, в которой, между прочим, проживает с 1976 года.
В ходе проверки служба Росреестра по краю предоставила копию договора купли-продажи объекта недвижимости, заключенного между пенсионеркой и покупателем. Согласно тексту документа, квартиру она якобы продала еще в апреле 2020 года, и даже сумма сделки прописана — 1,85 миллионов рублей. При этом пожилая женщина никаких деловых бумаг не подписывала, с покупателем никогда не встречалась, доверенности о распоряжении своим имуществом не выдавала и денег, естественно, тоже не получала.
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— По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственный орган, по результатам рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), — уточнили в пресс-службе прокуратуры региона. — Кроме того, в ходе дополнительной проверки установлено еще четыре аналогичных факта лишения жилья одиноких граждан, возбуждены уголовные дела.
Исковые заявления по ним направлены в Первомайский и Октябрьский районные суды Краснодара, чтобы признать недействительными договоры купли-продажи недвижимого имущества. Рассмотрение дел назначено на начало февраля текущего года.
За сбережениями и жильем одиноких стариков (иногда довольно большими!) уже давно идет настоящая охота. Кем только не прикидываются негодяи и как только не пытаются втереться в доверие.
А вот заголовки о разных случаях мошенничества с пожилыми:
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