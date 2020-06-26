«Молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют»: знакомый Петросяна рассказал о проблемах в семье юмориста

Писатель-сатирик Леонид Натапов рассказал о семейных проблемах известного юмориста Евгения Петросяна, женившегося на молодой помощнице Татьяне Брухуновой.

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По его словам, единственная дочь Петросяна Викторина не может найти общий язык с Брухуновой.

— У Петросяна сейчас не жизнь, а головная боль, — считает Натапов.

Он также сообщил о ссоре Петросяна с редактором, который был с ним с 2007 года.

— Ещё и молодая жена вместе с дочкой нервы ему треплют. Так что завидовать там нечему, — добавил Натапов.

Уточняется, что дочь пожилого юмориста обиделась на отца из-за его женитьбы на Брухуновой.

По инф. rosbalt.ru

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