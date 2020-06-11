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МОК отобрал олимпийские медали у сборной России по хоккею
По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
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Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде-2014 года.

МОК отобрал олимпийские медали у сборной России по хоккею

Российские хоккеистки заняли на Играх в Сочи шестое место. Комиссия МОК обвинила их в употреблении допинга.

От участия в Олимпийских играх пожизненно отстраненв восемь хоккеисток, пять из них были оправданы в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Также МОК лишил серебряной медали Олимпиады-2012 года за спортивную ходьбу легкоатлетку Ольгу Каниськину.

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  • Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило расследование по делу о манипуляции с допинг-пробами 298 российских спортсменов. Эксперты выявили манипуляции с пробами 145 человек. В июле 2019 года эксперты WADA заявили о нарушениях в 150 допинг-пробах 43 российских атлетов. В общей сложности под подозрения попали 298 спортсменов из России.

Доверие к России допинговыми скандалами подорвано. И в итоге страдают спортсмены, которые находятся под постоянной угрозой быть дисквалифицированными. Вместо того, чтобы спокойно тренироваться, они делают это под ощутимым моральным прессингом. А ведь люди хотят верить, что спорт – это только честные победы, а оказывается все далеко не так... печально.

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По инф. rosbalt.ru

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