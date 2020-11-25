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Многих возмутило: Ребенок показал средний палец советской застройке
По инф. rosbalt.ru   
25 Ноября 2020 г.
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Уральские антимонопольщики возбудили дело против строительной компании за рекламный ролик, где девочка показывает средний палец старому жилфонду. Это видео может расстроить детей, которые живут в советских домах.

Застройщика хотят наказать за рекламу с девочкой, показывающей средний палец советским домам

В ролике маленькая девочка прощается со своим районом советской застройки и с улыбкой показывает прошлому средний палец.

На рекламу пожаловались в УФАС: заявители считают, что она может «формировать негативное отношение к лицам, живущим в многоэтажных домах застройки прошлого века, а также к лицам, которые не пользовались услугами компании». Кроме того, в заявлении говорится, что ребенок демонстрирует «неприличный жест — средний палец руки, получающий одобрение взрослого. При этом средний палец выступает как фаллический символ».

В ФАС согласились с этим тезисом, пояснив, что жест «служит требованием оставить в покое», а в англоязычных странах считается аналогом «обесцененного слова, обозначающего половое сношение».

Заявители также считают, что реклама «создает впечатление у детей, что переезд и жизнь в новом доме, построенном компанией, ставит их в предпочтительное положение перед сверстниками, которые проживают в домах застройки прошлого века».

У детей из старого жилфонда, как говорится в жалобе, ролик может сформировать комплекс неполноценности. В ФАС также согласились, что реклама может побуждать детей просить у родителей купить товар.

В ФАС также что такая реклама по закону должна содержать адрес сайта единой информационной системы жилищного строительства, но он указан не был.

Возбуждено дело по факту возможных нарушений закона о рекламе.

Ничего плохого в советской застройке нет. В конце концов, это дома, в которых выросли все мы с вами, наши дети, а сейчас у кого-то растут и внуки. Конечно, планировки в этих домах не такие просторные, нежели чем в новостройках, но это не самый большой минус. И согласитесь, показывать такой неприличный жест в этом случае неуместно.

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