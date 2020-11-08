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Минувший октябрь побил несколько климатических рекордов

По инф. Российской газеты   
08 Ноября 2020 г.
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Октябрь этого года объявлен самым теплым в Европе за всю историю спутниковых наблюдений. Рекорд побили два метеорологических показателя.

Минувший октябрь побил несколько климатических рекордов

По сообщению службы мониторинга атмосферы программы «Коперник», это высокая средняя температура приземного слоя воздуха над европейским континентом и низкая протяженность льда в Северном ледовитом океане.

В Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды, который руководит этой программой, рассказали, что средняя температура приземного слоя воздуха над континентальной частью Европы в пределах 34-72 градусов северной широты, 25 градусов западной долготы и 40 градусов восточной долготы стала самой высокой с 1981 года.

  • Вообще месяц октябрь был самым теплым на протяжении последних шести лет в мире за всю историю наблюдений. В тоже время ученые отмечают неоднородность изменения температуры. Так, над Арктикой и в районе Тибетского плато она была заметно выше средних показателей, а на восточном побережье Тихого океана и материковой части Северной Америки, наоборот, ниже.

Специалистов также удивил процент покрытия льдом площади акватории Северного ледовитого океана. Протяженность арктического морского льда в октябре 2020 года стала самой низкой с 1979 года. Причем, в этом году это уже четвертый месяц подряд, когда Северный морской путь свободен от ледового панциря.

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