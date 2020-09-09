Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным

Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря будет выходным. Это следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, который подготовил Минтруд.

«Минтрудом подготовлен проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году», — отметили в ведомстве.

Согласно проекту, в 2021 году россияне будут отдыхать: с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, 12 по 14 июня, 4 по 7 ноября и 31 декабря.

Ранее на сайте Российской общественной инициативы разместили петицию с требованием сделать 31 декабря 2020 года выходным днем. Отмечается, что обязательный рабочий день 31 декабря создает неудобства людям в подготовке к празднованию Нового года.

Минтруд не поддержал идею перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных. Об этом говорилось в ответе ведомства на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

«Перенос 31 декабря на предшествующий календарный выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования статьи 110 кодекса», — отмечается в тексте.

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По инф. rosbalt.ru

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