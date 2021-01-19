ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Минск лишили права проводить чемпионат мира по хоккею
По инф. polit.ru   
19 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Международная федерация хоккея (IIHF) решила не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Этот вопрос обсуждался на специальном заседании совета спортивной организации 18 января.

Минск лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник агентства.

Где пройдут игры первенства, он не уточнил.

Турнир запланирован на 21 мая — 6 июня. Его должны были принимать Минск и Рига, но Латвия еще в сентябре прошлого отказалась принимать чемпионат вместе с Белоруссией из-за жестокого подавления протестов. Различные европейские общественные организации тоже призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска.

11 января президент федерации хоккея Рене Фазель прилетел в Белоруссию и встретился с Александром Лукашенко. Известно, что Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам, поэтому проведение турнира в Минске уже считалось маловероятным. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

  • На сайте IIHF появилось официальное заявление, в котором подтверждается перенос чемпионата. Совет спортивной федерации определил, что сейчас невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии, говорится в заявлении.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. Мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед. И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать», — цитирует пресс-служба федерации президента IIHF Рене Фазеля.

Совет Международной хоккейной федерации намерен оценить, сможет ли Латвия принять все матчи турнира.

  • Другие новости спорта на нашем портале для пожилых - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 