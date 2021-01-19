Минск лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

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Международная федерация хоккея (IIHF) решила не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске. Этот вопрос обсуждался на специальном заседании совета спортивной организации 18 января.
«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник агентства.
Где пройдут игры первенства, он не уточнил.
Турнир запланирован на 21 мая — 6 июня. Его должны были принимать Минск и Рига, но Латвия еще в сентябре прошлого отказалась принимать чемпионат вместе с Белоруссией из-за жестокого подавления протестов. Различные европейские общественные организации тоже призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска.
11 января президент федерации хоккея Рене Фазель прилетел в Белоруссию и встретился с Александром Лукашенко. Известно, что Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам, поэтому проведение турнира в Минске уже считалось маловероятным. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.
На сайте IIHF появилось официальное заявление, в котором подтверждается перенос чемпионата. Совет спортивной федерации определил, что сейчас невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии, говорится в заявлении.
«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. Мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед. И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решать», — цитирует пресс-служба федерации президента IIHF Рене Фазеля.
Совет Международной хоккейной федерации намерен оценить, сможет ли Латвия принять все матчи турнира.
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