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Минпросвещения обновило правила приема детей в школы
По инф. rosbalt.ru   
14 Января 2021 г.
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В новом учебном году прием детей в первый класс будет проходить по новым правилам, утвержденным Минпросвещения.

Минпросвещения обновило правила приема детей в школы

Теперь принимать заявления от родителей будущих первоклашек начнут только 1 апреля (ранее — не позднее 1 февраля). Эта дата будет едина и для семей, которые живут на закрепленной за школой территории, и для тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении в первый класс. Завершение приема заявлений — 30 июня.

По прежним правилам школа должна была зачислить ребенка в течение семи дней после приема документов. Теперь порядок меняется: распорядительный акт о приеме директор школы должен будет выпустить в течение трех рабочих дней после завершения приема всех заявлений, то есть после 30 июня.

Речь идет только о семьях, которые живут на закрепленной за школой территории и тех, чьи дети имеют преимущество при зачислении (к примеру, в этой же школе учатся братья и сестры детей). Основной принцип прост: сначала до 30 июня собираются все заявления, а потом издаются приказы.

Если же семья живет не на закрепленном за школой участке, то подавать заявление в первый класс нужно с 6 июля. Если есть места — ребенка зачислят в школу. Прием будет идти до заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября.

Отказать ребенку в приеме государственная школа может только в случае, если свободные места закончились. Тогда местные органы управления образованием должны помочь родителям отправить ребенка в другую школу.

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По инф. rosbalt.ru

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