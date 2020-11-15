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Минкульт закрыл на карантин все музеи Москвы
По инф. polit.ru   
15 Ноября 2020 г.
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Минкульт распорядился приостановить работу всех московских музеев с 16 ноября.

Минкульт закрыл на карантин все музеи Москвы

Кроме того, в том же приказе Минкульт обязал все культурные учреждения Москвы снизить максимальное число зрителей до 25% от общей вместимости залов.

Ограничения будут действовать как минимум до 15 января.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, связанные с коронавирусом. Среди них — полное прекращение работы ресторанов, ночных клубов, клубов для боулинга, дискотек и других развлекательных заведений с 23:00 до 06:00. Курьерская доставка еды и продажа навынос никак не ограничены.

Вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Студентам предписано соблюдать домашний режим, их транспортные карты временно заблокируют.

Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Правда, ограничения не распространяются на мероприятия, проводимые по инициативе властей.

Закрываются детские комнаты в ТРЦ и детские уголки в кафе и ресторанах.

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Polit.ru

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