Минкульт закрыл на карантин все музеи Москвы

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Кроме того, в том же приказе Минкульт обязал все культурные учреждения Москвы снизить максимальное число зрителей до 25% от общей вместимости залов.
Ограничения будут действовать как минимум до 15 января.
10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения, связанные с коронавирусом. Среди них — полное прекращение работы ресторанов, ночных клубов, клубов для боулинга, дискотек и других развлекательных заведений с 23:00 до 06:00. Курьерская доставка еды и продажа навынос никак не ограничены.
Вузы и колледжи переходят на дистанционное обучение. Студентам предписано соблюдать домашний режим, их транспортные карты временно заблокируют.
Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Правда, ограничения не распространяются на мероприятия, проводимые по инициативе властей.
Закрываются детские комнаты в ТРЦ и детские уголки в кафе и ресторанах.
Новые ограничения вводятся сразу на два месяца – до 15 января 2021 года. В мэрии объяснили, что хотят избавить бизнес от ненужных трат и убытков, связанных с отменой запланированных на каникулы мероприятий.
За последние сутки в столице подтвердились 5902 новых случая заражения коронавирусом. В больницы госпитализировано 1522 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 381 человек. Ситуация с коронавирусом в Москве не стабилизировалась на фоне предыдущих ограничений. Улучшить положение не помог даже перевод школьников на дистанционное обучение, заявил Собянин 8 ноября.
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