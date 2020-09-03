Михаил Шуфутинский пообещал спеть онлайн про третье сентября

Эстрадный певец и лауреат премий «Шансон года» Михаил Шуфутинский пообещал 3 сентября снова исполнить свой главный хит.

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В своем Инстаграме он рассказал, что в этот день будет свободен от выступлений и споет в гостях у одного из друзей.

Исполнитель таких хитов, как «Пальма-де- Майорка», «За милых дам» и «Две свечи» рассказал о том, что планирует вечером 3 сентября прямой эфир в соцсети, чтобы поздравить россиян с семейными праздниками, днями рождения и спеть для них «Третье сентября».

Напомним, что Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году.

По инф. rosbalt.ru

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