Михаил Саакашвили возвращается в Грузию. Там ему грозят тюрьмой

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Экс-президент Грузии, возглавляющий сейчас комитет реформ на Украине, Михаил Саакашвили объявил о намерении вернуться на родину. Вот только в Грузии его не очень-то и ждут...
«Я точно знаю, что моя работа на посту президента и многое, что мы создали сегодня, до сих пор сохраняется и функционирует, но в то же время, когда я слышу грузинские новости, понимаю и знаю, что мы можем жить намного лучше, намного лучше, каждый грузин может быть богатым, и мы можем это сделать вместе. Я возвращаюсь», — говорится на странице Саакашвили в Facebook.
Саакашвили также извинился перед грузинским народом за ошибки, которые сделал во время работы президентом.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд с 2004 по 2013 год. Незадолго до окончания очередного президентского срока он покинул страну из-за угрозы ареста. В 2014 году его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционной акции в ноябре 2007 года, разгроме телекомпании «Имеди» и изъятии собственности у учредителя этой телекомпании Бадри Патаркацишвили.
Саакашвили активно поддерживал движение Евромайдана и смену власти на Украине в 2014 году. В 2015 году он был назначен губернатором Одесской области, а также советником на тот момент президента Украины Петра Порошенко, который предоставил Саакашвили гражданство страны. Впоследствии экс-президент Грузии стал активным участником протестов против Порошенко и лишился украинского паспорта. С 2018 по 2019 годы жил на родине жены в Нидерландах.
На Украину Саакашвили вернулся по приглашению нового президента Владимира Зеленского. По просьбе последнего он возглавил комитет реформ в статусе вице-премьера.
31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. Официальная предвыборная кампания в стране стартует за 60 дней до выборов, то есть в конце августа. В них принимают участие и сторонники Саакашвили из бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
Бывший президент может стать кандидатом в премьер-министры от оппозиционной коалиции. Однако официальные власти Грузии заявили, что в случае возвращения Михаила Саакашвили ждет задержание на границе и тюрьма.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе выразил уверенность, что видеообращение Саакашвили в соцсети Facebook является «ложью и блефом», и возвращаться он не планирует.
В обратном случае беглому политику придется «ответить за все, что он сделал за прошедшие годы», добавил Каладзе, занимающий также пост исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта».
Со своей стороны глава Минюста Грузии Тея Цулукиани также заявила, что прямо на границе Саакашвили ждет задержание.
«Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров», — сказала глава Минюста Грузии Тея Цулукиани в эфире местного «Первого канала».
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