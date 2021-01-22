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Михаил Ефремов в колонии освоил новую специальность
Sobesednik.ru   
22 Января 2021 г.
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Уже месяц Михаил Ефремов – после того, как прошел личный карантин в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области, работает по новой специальности. Однако до сих пор не было известно, на какую конкретно работу определили осужденного.

 

Михаил Ефремов в колонии освоил новую специальность

 


Его поклонники надеялись, что актеру подберут дело по душе – отправят служить в клуб или библиотеку, которые есть в любой колонии. Но, как узнал Sobesednik.ru, этого не произошло.

ИК-4, по данным официального сайта УФСИН по Белгородской области, предоставляет заключенным широкие возможности в плане освоения новых профессий. Так, на территории колонии функционирует образовательное учреждение, в котором они могут освоить специальности токаря, каменщика, электромонтера, электросварщика, машиниста компрессорных установок, оператора котельной, оператора швейного оборудования и повара.

Кроме того, в ИК-4 есть собственное производство самых разных товаров. К основным видам выпускаемой продукции относятся: мука пшеничная первого и второго сортов, отруби, горох шлифованный, пшено, мука ржаная обдирная, порошок стиральный «Лотос эконом», дезинфицирующее средство «ФортисДез», беседка уличная, мангал декоративный, лавочка парковая и… одноразовый костюм «Каспер».

Как удалось узнать Sobesednik.ru, в колонии заслуженный артист России Михаил Ефремов занимается совсем не творческим трудом – вставляет замки в молнии. Причем это занятие из всех возможных ему выбрали сразу по прибытии в место отбывания наказания и сообщили актеру об этом в первый же день. Другой продукции, кроме костюма «Каспер», где использовались бы молнии с замками, ИК-4 не производит. Поэтому можно предположить, что Михаил Ефремов трудится в заключении именно над производством «Каспера».

Этот защитный комбинезон, имеющий вполне себе кинематографическое название (по имени всем известного привидения) продают сегодня многие компании. На сайтах поставщиков его преимущества описываются так: «Одноразовый спецкостюм изготавливается из полипропилена (спандбонд). Этот гипоаллергенный нетканый материал белого цвета очень легок и при этом довольно прочен. Он устойчив к высокой влажности, не поддается стиранию, выдерживает серьезные перепады температур и не накапливает статического электричества. Это полный комбинезон с капюшоном на молнии, который закрывает не только тело с одеждой, но и волосы, что не требует использования дополнительной шапочки».

Из-за этого капюшона с молнией, замки в которую и вставляет артист, «Каспер» получается применить во множестве сфер: в пищевой промышленности, в лабораториях, в медицине, в строительстве, в производстве мебели, в автомобилестроении, в точном производстве, в сельском хозяйстве и других.

Стоимость спецкостюма определяется плотностью материала и объемом оптовой партии. В целом цена одноразовых костюмов невелика, поэтому менять эти изделия можно без особого сожаления, уверяют продавцы. В розницу за штуку он стоит от 110 рублей (20 г/м) до 170 рублей (60 г/м). Если будете покупать такой для своих нужд, подумайте: замок в молнию на вашем капюшоне, возможно, вставлял сам Михаил Ефремов.

Впрочем, Михаил Олегович сможет сменить трудовые обязанности уже через несколько месяцев – по нашей информации, Ефремову уже обещано место в клубе или библиотеке, как только освободятся те, кто там сейчас заведуют.

По инф. Sobesednik.ru

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