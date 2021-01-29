Михаил Ефремов перед арестом спрятал деньги и не отдаёт их семье?..

Журналисты узнали о конфликте в семье осужденного Михаила Ефремова из-за денег. Выяснилось, что незадолго до своего задержания артист снял деньги со всех своих счетов и успел их спрятать, положив в банковскую ячейку, доступ к которой имеет только он.

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Этот поступок очень возмутил жену артиста Софью Кругликову. Теперь она якобы посылает к мужу в белгородскую колонию адвокатов, чтобы он подписал заявление на передачу прав на банковскую ячейку, а тот отказывается это делать.

По инф. rosbalt.ru

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