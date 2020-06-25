Михаил Ефремов готов «усыновить» детей погибшего водителя

Актёр Михаил Ефремов готов помочь несовершеннолетним детям погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сегодня заявил адвокат актёра Эльман Пашаев.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Он готов их (детей) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю, — отметил он.

Заявление адвоката вызвало в интернете волну возмущённых комментариев. В связи с этим Пашаеву пришлось уточнить, что именно следует понимать под «усыновлением».

По его словам, он имел в виду, что Ефремов готов материально позаботиться о детях погибшего, так как «очень переживает и хочет им максимально помочь».

Защитник пояснил, что не подразумевал усыновление в прямом смысле: «Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец — не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей».

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...