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Михаил Ефремов готов «усыновить» детей погибшего водителя
По инф. rosbalt.ru   
25 Июня 2020 г.
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Актёр Михаил Ефремов готов помочь несовершеннолетним детям погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сегодня заявил адвокат актёра Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов готов «усыновить» детей погибшего водителя


— Он готов их (детей) даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Я честно, искренне говорю, — отметил он.

Заявление адвоката вызвало в интернете волну возмущённых комментариев. В связи с этим Пашаеву пришлось уточнить, что именно следует понимать под «усыновлением».

По его словам, он имел в виду, что Ефремов готов материально позаботиться о детях погибшего, так как «очень переживает и хочет им максимально помочь».

Защитник пояснил, что не подразумевал усыновление в прямом смысле: «Не в том смысле, что усыновить по документам. Но он может сделать для них больше, чем родной отец — не потому что тот был плохим отцом, а потому что у него больше возможностей».

По инф. rosbalt.ru

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