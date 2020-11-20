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Михаил Боярский признал себя миллиардером, которому не нужны «подачки»
|По инф. rosbalt.ru
|20 Ноября 2020 г.
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Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.
— Я и сам миллиардер. Но это не говорит о том, что я собираюсь получать подачки. Это удел Садальского, — отметил Боярский.
Спор развернулся на почве жалоб артистов на тяжелое положение в период пандемии из-за отсутствия концертов. Актер раскритиковал коллег за их обращение за помощью к государству, так как существуют другие источники доходов. В ответ Садальский напомнил о богатстве Боярского, его сыне-миллиардере и «питерских связях».
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