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Михаил Боярский признал себя миллиардером, которому не нужны «подачки»
По инф. rosbalt.ru   
20 Ноября 2020 г.
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Михаил Боярский ответил на критику Станислава Садальского, уличившего коллегу в богатстве. Как сообщил актер в интервью Daily Storm, он не скрывает доходов, а финансовая поддержка семье со стороны сына приятна.

Михаил Боярский признал себя миллиардером, которому не нужны «подачки»


— Я и сам миллиардер. Но это не говорит о том, что я собираюсь получать подачки. Это удел Садальского, — отметил Боярский.

Спор развернулся на почве жалоб артистов на тяжелое положение в период пандемии из-за отсутствия концертов. Актер раскритиковал коллег за их обращение за помощью к государству, так как существуют другие источники доходов. В ответ Садальский напомнил о богатстве Боярского, его сыне-миллиардере и «питерских связях».

По инф. rosbalt.ru

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