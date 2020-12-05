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Михаил Боярский предложил запретить призыв артистов в армию
|По инф. rosbalt.ru
|05 Декабря 2020 г.
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Народный артист России Михаил Боярский предложил запретить призывать артистов и деятелей культуры в армию. Об этом он заявил радиостанции «Говорит Москва».
Актер отметил, что армия мешает творческому развитию.
— Специалисты должны начинать работать — чем раньше, тем лучше. Не надо мешать ни балетным, ни драматическим артистам, это мешает профессии, — уверен он.
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