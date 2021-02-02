«Мы её ещё увидим и услышим»: внук Эдиты Пьехи прокомментировал её слова об уходе со сцены

Певец Стас Пьеха прокомментировал заявление своей 83-летней бабушки, актрисы и прославленной певицы Эдиты Пьехи, порассуждавшей об уходе со сцены.

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Как недавно заявила Эдита Станиславовна, отдавшая сцене более шестидесяти лет, она устала и больше не может петь – реплика артистки прозвучала на одном из телешоу.

– Допускаю, что она имела в виду, что ей в силу определенных причин стало тяжело куда-то выезжать и работать на концертах, – акцентировал Пьеха.

И добавил, что бабушку он «в принципе понимает», так как «провести на сцене шестьдесят с лишним лет – тут можно позволить себе немного устать».

При этом Стас «одно может сказать точно»: желания оставить сцену, «желания ясного, четкого, прямого», он от своей великой бабушки никогда не слышал. Да, случаются какие-то жалобы, что-то может быть сказано в сердцах, «но Эдита Станиславовна у нас человек настроения – сегодня она может сказать так, а завтра - по-другому».

– Так что, думаю, где-нибудь мы ее еще увидим и услышим. И, возможно, не раз, – подытожил певец.

По инф. «Российской газеты»

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