«Мы её ещё увидим и услышим»: внук Эдиты Пьехи прокомментировал её слова об уходе со сцены

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Как недавно заявила Эдита Станиславовна, отдавшая сцене более шестидесяти лет, она устала и больше не может петь – реплика артистки прозвучала на одном из телешоу.
– Допускаю, что она имела в виду, что ей в силу определенных причин стало тяжело куда-то выезжать и работать на концертах, – акцентировал Пьеха.
И добавил, что бабушку он «в принципе понимает», так как «провести на сцене шестьдесят с лишним лет – тут можно позволить себе немного устать».
При этом Стас «одно может сказать точно»: желания оставить сцену, «желания ясного, четкого, прямого», он от своей великой бабушки никогда не слышал. Да, случаются какие-то жалобы, что-то может быть сказано в сердцах, «но Эдита Станиславовна у нас человек настроения – сегодня она может сказать так, а завтра - по-другому».
– Так что, думаю, где-нибудь мы ее еще увидим и услышим. И, возможно, не раз, – подытожил певец.
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Большая политика и ее "тайны" все больше волнуют рядовых граждан России, в т.ч. и нас, пенсионеров. Времена явно неспокойные - как-то оно дальше сложится? На сей счет есть немало слухов, домыслов и просто пропагандистского (со всех сторон!) вранья. А есть - экспертные мнения. Они, конечно, не являются абсолютно точными прогнозами - но учитывать их имеет смысл...
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