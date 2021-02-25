Мешал пройти: мужик пнул пенсионера с инвалидностью у входа в магазин

В городе Кирове мужчина пнул в спину пожилого человека с инвалидностью, который мешал ему и его супруге пройти в магазин.

Видео с камеры наблюдения стало достоянием интернета. После было установлено, что агрессором оказался местный житель Дмитрий Кузьминых. Местное управление МВД пишет, что мужчине 33 года.

Кузьминых был оперативно задержан и в объяснениях заявил, что ударил пенсионера, поскольку ему показалось, что тот тянется к его супруге. Свою вину он признал и готов принести извинение потерпевшему.

Такое отношение к другим людям абсолютно недопустимо, а к инвалидам, которые и вовсе беззащитны и не могут дать отпор - тем более. И ничто не может оправдать человека, который поднимает руку на тех, кто слабее его.

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По инф. sobesednik.ru

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