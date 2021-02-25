Мешал пройти: мужик пнул пенсионера с инвалидностью у входа в магазин

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
В городе Кирове мужчина пнул в спину пожилого человека с инвалидностью, который мешал ему и его супруге пройти в магазин.
Видео с камеры наблюдения стало достоянием интернета. После было установлено, что агрессором оказался местный житель Дмитрий Кузьминых. Местное управление МВД пишет, что мужчине 33 года.
Кузьминых был оперативно задержан и в объяснениях заявил, что ударил пенсионера, поскольку ему показалось, что тот тянется к его супруге. Свою вину он признал и готов принести извинение потерпевшему.
Такое отношение к другим людям абсолютно недопустимо, а к инвалидам, которые и вовсе беззащитны и не могут дать отпор - тем более. И ничто не может оправдать человека, который поднимает руку на тех, кто слабее его.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай полностью победил в борьбе с бедностью. По его словам, нищету в региональном масштабе преодолели благодаря общим усилиям Коммунистической партии Китая и народа. Из состояния бедности вывели 98,99 млн жителей сельской местности, 832 уезда и 128 тыс. деревень.
Организация «Общественный контроль» в канун Масленицы проверила качество сметаны, изготовленной российскими производителями. Специалисты закупили образцы не только в заводской упаковке, но и продукт, продающийся на развес, который позиционируют как фермерский.
Свыше 200 гробов с покойниками попали в море из-за оползня на кладбище в одном из пригородов итальянской Генуи. (Какой жуткий и неприятный случай. Но он лишний раз доказывает нам, что природные силы непредсказуемы, и вот так поплавать в море можно если не при жизни, то после смерти (шутим шутим) - прим. МГ.)
Вот уже которую неделю подряд в СМИ активно обсуждается вопрос введения продовольственных талонов для помощи бедным. Есть ли на деле потребность в какой-то системе бесплатного распределения продуктов? Да, есть. Даже госстатистика признает, что 9,8% населения страны (а это почти 15 млн человек) живут меньше чем на 10 тыс. руб. в месяц. Большинство этих людей недоедают. К ним надо добавить и миллионы тех, кто, располагая чуть более высокими доходами, все равно не имеет возможности тратить достаточно денег на питание.
Уроженец Рязанской области Виктор Мохов, которого называли «скопинским маньяком», в начале марта освободится из колонии после 17 лет заключения. Он прославился на всю страну своими чудовищными злодеяниями: мужчина четыре года держал в заточении двух девочек и насиловал их.
В отношении якутского шамана Александра Габышева возбудили уголовное дело. Его обвинили в применении насилия к сотруднику полиции. (Просто удивительно и смешно, до какой степени власть боится этого маленького человека, который заявил, что хочет изгнать Путина. Как только он объявил о своем новом походе на столицу, так снова оказался заложником в психдиспансере. - прим. МГ.)
В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Чтобы надежно обезопасить свой дом от грабителей, лучше установить качественную металлическую дверь. Это главная причина того, почему она настолько популярна не только в офисах, студиях, загородных домах, но и в обычных квартирах.
Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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