ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
К нам недавно на село залетало НЛО: что случилось в Воронеже больше 30 лет назад?
2021-01-29-05-04-37
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
2021-02-01-02-53-12
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Мешал пройти: мужик пнул пенсионера с инвалидностью у входа в магазин
Сахмеев Владимир, sobesednik.ru   
25 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

В городе Кирове мужчина пнул в спину пожилого человека с инвалидностью, который мешал ему и его супруге пройти в магазин.

Мешал пройти: областной СК в Кирове расследует дело мужчины, пнувшего пенсионера

Видео с камеры наблюдения стало достоянием интернета. После было установлено, что агрессором оказался местный житель Дмитрий Кузьминых. Местное управление МВД пишет, что мужчине 33 года.

Кузьминых был оперативно задержан и в объяснениях заявил, что ударил пенсионера, поскольку ему показалось, что тот тянется к его супруге. Свою вину он признал и готов принести извинение потерпевшему.

Такое отношение к другим людям абсолютно недопустимо, а к инвалидам, которые и вовсе беззащитны и не могут дать отпор - тем более. И ничто не может оправдать человека, который поднимает руку на тех, кто слабее его.

  • Сводка происшествий на нашем портале - по ссылке.

По инф. sobesednik.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 