Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время телеинтервью

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Жителей Новокузнецка, смотревших передачу «Утро с мэром», удивил плевок градоначальника. Единоросс Сергей Кузнецов беседовал с интервьюером о начатой в ноябре реформе общественного транспорта.
«Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет…» — недоговорил мэр и плюнул на пол. Затем он извинился перед телеведущим и продолжил: «за счет уменьшения машино-часов».
Позднее представители Кузнецова объяснили поведение своего «шефа» тем, что у него вывалилась пломба.
Мэр Новокузнецка в прямом эфире передачи «Утро с мэром» выплюнул пломбу на пол студии, извинился и продолжил разговор о троллейбусах. А потом попросил отовсюду это видео удалить. Но интернет-то все помнит pic.twitter.com/T0aX8LR5yH
Новокузнецкая транспортная реформа оказалась скандальной. Власти отобрали у частников 40 автобусных маршрутов и закупили 225 новых автобусов. Водить их пригласили петербуржцев из компании «Питеравто». Незнакомые с улицами Новокузнецка водители спровоцировали дорожный коллапс.
Конечно же, неподобающее поведение для градоначальника, согласитесь. Но всякое бывает, и если дело действительно в пломбе, а не в выражении эмоций, то простить это можно. Как, в конце концов, человек бы продолжил беседу...
Еще о скандальных ситуациях среди чиновников и не только - по ссылке.
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