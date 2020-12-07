Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время телеинтервью

Жителей Новокузнецка, смотревших передачу «Утро с мэром», удивил плевок градоначальника. Единоросс Сергей Кузнецов беседовал с интервьюером о начатой в ноябре реформе общественного транспорта.

«Что, вы думаете, я бы сам не купил троллейбусы, не повысил заработную плату водителям трамвая и троллейбусов? Безусловно, мы это будем делать. Но мы это будем делать, опять же, за счет…» — недоговорил мэр и плюнул на пол. Затем он извинился перед телеведущим и продолжил: «за счет уменьшения машино-часов».

Позднее представители Кузнецова объяснили поведение своего «шефа» тем, что у него вывалилась пломба.

Мэр Новокузнецка в прямом эфире передачи «Утро с мэром» выплюнул пломбу на пол студии, извинился и продолжил разговор о троллейбусах. А потом попросил отовсюду это видео удалить. Но интернет-то все помнит pic.twitter.com/T0aX8LR5yH — Лента.ру (@lentaruofficial) December 5, 2020

Новокузнецкая транспортная реформа оказалась скандальной. Власти отобрали у частников 40 автобусных маршрутов и закупили 225 новых автобусов. Водить их пригласили петербуржцев из компании «Питеравто». Незнакомые с улицами Новокузнецка водители спровоцировали дорожный коллапс.

Конечно же, неподобающее поведение для градоначальника, согласитесь. Но всякое бывает, и если дело действительно в пломбе, а не в выражении эмоций, то простить это можно. Как, в конце концов, человек бы продолжил беседу...

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По инф. rosbalt.ru

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