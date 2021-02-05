Мэр Москвы рекомендовал школьникам ограничить общение с пожилыми людьми

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-24» рекомендовал ограничить общение школьников с пожилыми людьми в период пандемии коронавируса.

«Надо максимально ограничивать общение детей с людьми старшего поколения, если они еще не переболели», — сказал градоначальник. Самым верным способом уберечь пожилых от COVID-19 Собянин назвал вакцинацию. «Убедите их, чтобы они сделали прививку, и тогда будет гарантия, что они не будут болеть», — сказал политик.

Других вариантов, по его словам, «просто не существует». «Держать постоянно детей в режиме дистанционного обучения мы не в состоянии», — заявил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в мегаполисе наблюдается постоянное улучшение эпидемиологической ситуации.

На сегодняшний день в столице продолжает действовать режим самоизоляции для горожан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Их социальные карты заблокированы для льготного проезда в городском транспорте. Как ранее сообщал глава города, карты разблокируют после вакцинации.

В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах к концу недели снять оставшиеся в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе разрешить работу ночных заведений.

Губернатор сообщил, что в Подмосковье наблюдается снижение новых случаев заражения COVID-19, сокращается число инфекционных коек в больницах для пациентов с коронавирусом.

По последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, в Московской области выявлено 196 467 случаев заражения, из них — 831 за последние сутки. Выздоровели 157 140 пациентов.

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По инф. Парламентской газеты

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