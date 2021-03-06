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Меган Маркл обвинили в издевательствах над прислугой
По инф. rosbalt.ru   
06 Марта 2021 г.
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Представитель супруги британского принца Гарри актрисы Меган Маркл заявил, что герцогиня опечалена обвинениями в издевательствах над прислугой в то время, когда она еще жила в Кенгсингтонском дворце, сообщает BBC.

Меган Маркл обвинили в издевательствах над прислугой


По его словам, это была очередная личная нападка на герцогиню.

Ранее газета Times сообщила, что Меган предположительно вынудила уйти с работы двух своих личных помощников и причинила моральную травму третьему. В своей публикации издание ссылалось на электронное послание бывшего пресс-секретаря пары Джейсона Кнауфа с подробностями конфликта и именами участников.

В Букингемском дворце заявили, что намерены разобраться в ситуации с жалобой на травлю сотрудников со стороны герцогини Сассекской.

— Разумеется, мы очень обеспокоены обвинениями, о которых сообщает Times в связи с заявлениями бывшего сотрудника герцога и герцогини Сассекских. Соответственно, наша кадровая служба изучит обстоятельства, о которых говорится в статье. Сотрудники, которых коснулась эта ситуация, в том числе покинувшие королевские двор, будут приглашены к содействию, чтобы мы могли понять, могут ли быть извлечены уроки, — говорится в заявлении Букингемского дворца, редко комментирующего сообщения в СМИ.

— Королевский двор уже много лет проводит политику защиты достоинства на работе, не допускает и не потерпит травли или оскорблений на рабочем месте, — также отмечается в заявлении.

Публикация с обвинениями против герцогини состоялась накануне выхода в эфир телеканала CBS интервью Меган и принца Гарри с Опрой Уинфри, запланированного на понедельник.

CBS опубликовал фрагмент интервью, в котором Меган Маркл заявила, что Букингемский дворец способствует «сохранению ложных утверждений» о ней и ее муже.

— Не знаю, как они могли ожидать, что после всего этого времени мы будем просто молчать, раз Фирма (королевская семья — прим. «Росбалта») принимала активное участие в закреплении ложных утверждений о нас, — сказала Маркл, отвечая вопрос, что она думает по поводу того, что Букингемский дворец услышит ее откровения.

По инф. rosbalt.ru

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