Меган Маркл «метит» в президенты США?..

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
В центре столицы на днях произошло серьезное ЧП – часть фасада обрушилась на автомобиль пенсионера в двух шагах от детской площадки. Дом этот отремонтировали всего год назад. Глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин винит со всем Сергея Собянина. Но так ли виноват московский...
Супруга британского принца Меган Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами, создает «шум» в СМИ с целью формирования кампании и групп по сбору средств, чтобы выдвинуться на пост президента США.
Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на деятелей британской Лейбористской партии Британии. 39-летняя Маркл планирует начать самостоятельную политическую карьеру, предполагает издание. СМИ со ссылкой на свои источники указывает, что одной из причин, по которой Маркл не отказалась от американского гражданства, когда вышла замуж за представителя британской королевской семьи, было якобы желание сохранить возможность участвовать в политике Вашингтона.
Не исключено, что Маркл планирует выдвигать свою кандидатуру в 2024 году, полагает СМИ. Если так случится, то ей придется отказаться от титула герцогини Сассекской.
В следующем году по всей стране проведут переоценку кадастровой стоимости земельных участков. Новые цифры в отчетах государственных оценщиков станут основой для начисления налога на землю на последующие четыре года. Эксперты опасаются, что они будут в разы отличаться от нынешних.
Ученые из России и Норвегии оценили запасы Баренцева моря. Оказалось, что в прошедшем году запас мойвы увеличился более чем в четыре раза. А запасы другого очень важного объекта промысла – крабов ежегодно растут даже с опережением прогнозов!
Супруга британского принца Меган Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами, создает «шум» в СМИ с целью формирования кампании и групп по сбору средств, чтобы выдвинуться на пост президента США.
Скандал разразился в канун открытия выставки бывшей главы департамента Минобороны Российской Федерации Евгении Васильевой. Более 300 студентов и 30 преподавателей Петербургской академии художеств потребовали убрать все ее произведения из музея РАХ.
В реанимации ярославской больницы умер 19-летний капитан молодежной команды «Динамо Санкт-Петербург» Тимур Файзутдинов. Во время матча шайба попала ему в сонную артерию. (В жизни всегда найдется место трагической случайности. И эта история - подтверждение тому... прим. МГ.)
Большинство — 75% — россиян убеждены, что они не в состоянии влиять на власть. При этом несколько лучше представляется ситуация «на местах»: здесь 34% считают, что «могут влиять на принятие решений в своем районе или городе» (8% — в какой-то мере, 26% — определенно), 65% — уверены, что они лишены таких возможностей.
Друг мужа заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова рассказал журналистам о последних днях жизни певицы. По его словам, вместо того, чтобы вызвать «скорую», муж «лечил» жену алкоголем.
Жительница Нижнего Новгорода опубликовала в соцсети объявление о продаже «ВАЗ-2103», который, как она утверждает, когда-то принадлежал Борису Немцову. За 30-летнее авто продавец просит 3 миллиона рублей!
В период пандемии COVID-19 пострадали практически все отрасли. В Армении также наблюдается значительное снижение доходности сферы туризма, обслуживания, транспорта, культуры и гостиничного бизнеса. Несмотря на это, игорная индустрия по-прежнему приносит немалую прибыль в государственный бюджет, и многие используют сайтами вроде Рокс казино, чтобы развлекаться, не выходя из дома. Другие же отрасли снизили доходность почти на треть.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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