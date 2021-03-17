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Меган Маркл «метит» в президенты США?..
По инф. rosbalt.ru   
17 Марта 2021 г.
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Супруга британского принца Меган Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами, создает «шум» в СМИ с целью формирования кампании и групп по сбору средств, чтобы выдвинуться на пост президента США.

Меган Маркл «метит» в президенты США?..


Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на деятелей британской Лейбористской партии Британии. 39-летняя Маркл планирует начать самостоятельную политическую карьеру, предполагает издание. СМИ со ссылкой на свои источники указывает, что одной из причин, по которой Маркл не отказалась от американского гражданства, когда вышла замуж за представителя британской королевской семьи, было якобы желание сохранить возможность участвовать в политике Вашингтона.

Не исключено, что Маркл планирует выдвигать свою кандидатуру в 2024 году, полагает СМИ. Если так случится, то ей придется отказаться от титула герцогини Сассекской.

По инф. rosbalt.ru

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