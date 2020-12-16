Медсестру, таскавшую ребенка за волосы, отправили на исправительные работы

В Новосибирске бывшую медсестру туберкулезной больницы приговорили к году исправительных работ. Женщину уличили в том, что она таскала за волосы маленькую пациентку клиники и швыряла ее на кровать.

Суд признал бывшую сотрудницу клиники виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей и в жестоком обращении с несовершеннолетней (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, 2 ноября медсестра заметила, что маленький ребенок проснулся и встал с кровати до подъема. Вместо того, чтобы уложить девочку спать, женщина схватила ребенка за волосы, после чего ударила ладонью по лицу.

Спустя два дня эпизод повторился и попал на видео, которое сделала другая пациентка, находившаяся в палате. Она запечатлела, как медсестра снова хватает ребенка за волосы, поднимает над полом и швыряет на кровать.

После того как видео попало в соцсети и инцидент получил огласку, в областном Минздраве заявили, что медсестру отстранили от работы и готовят приказ об ее увольнении. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Бывшей медсестре грозило до трех лет лишения свободы.

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Polit.ru

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