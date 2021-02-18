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Матвиенко раскрыла размер своей пенсии: чуть выше среднего
По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на то, что в интернете распространяется ложная информация о том, что она якобы получает огромную пенсию - 450 тысяч рублей. а на самом деле? Если верить госпоже Матвиенко, то всего ничего — 25 тысяч рублей.

Матвиенко опровергла фейк о размерах своей пенсии

«Я из интернета узнала, что „Матвиенко получает пенсию 450 тысяч“, — сказала она. — Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры».

71-летняя глава Совфеда напомнила, что декларация о ее доходах находится в открытом доступе. «У меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию 25 тысяч», — сообщила Валентина Матвиенко.

Она предложила сенаторам подумать, как давать достоверную информацию о доходах чиновников и парламентариев, «чтобы не рождались такие мифы, слухи и не шла дискредитация людей, которые работают во власти и много делают для того, чтобы наша жизнь была лучше».

«Все эти фейки надо опровергать, потому что это просто безобразие», — заключила глава Совфеда.

Что тут сказать? 25 тысяч рублей - это даже пенсия выше средней, и многим пенсионерам не доступна и такая, хотя стажем работы они могут похвастаться не меньшим. Можно ли на эту сумму жить? Можно. А вот если получаешь 10-12 тысяч - то тут изворачиваться приходится и сидеть на хлебе с макаронами.

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