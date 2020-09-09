Мать ребенка-«маугли» из Новороссийска кусала его за ошибки в прописи и просто так

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, из-за невнимания которой ее шестилетний ребенок превратился в «маугли».
Как сообщалось, избитого ребенка в квартире на улице Видова случайно нашли соседи, когда взломали дверь, чтобы прекратить затопление своего жилья. По словам очевидцев, мальчик не был социализирован, боялся воды и не умел пользоваться кружкой и столовыми приборами.
По версии СК РФ, с июля 2015 года по 15 апреля 2020-го мать систематически била ребенка кулаками и кусала мальчика за непослушание, ошибки в прописях, а то и просто вымещала на сыне свое плохое настроение.
15 апреля ребенка с синяками нашли соседи в затопленной квартире и сообщили об этом в полицию. Выяснилось также, что женщина часто оставляла мальчика в квартире одного, не занималась его развитием и не уделяла внимания.
После задержания женщину поместили под домашний арест, а ребенка передали в приют. Решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Дело, которое расследовали по п.«г» ч.2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением.
В представлении некоторых нерадивых мам так поступать с собственными детьми, видимо, нормально. Хорошо, что эта история стала известна, и теперь надо только мамашку эту найти, чтобы она понесла ответственность. А в целом, что тут можно сказать? Недодали таким вот "мамам" что-то в детстве, и увы, эти бездушные несерьезные женщины с абсолютно наплевательским отношением к судьбе своих детей ничего им предложить и дать не смогут. Печально...
Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.
Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря будет выходным. Это следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, который подготовил Минтруд.
Встречаем новый вторник с ещё одной подборкой значимых событий культурного Интернета. На этот раз мы предлагаем вам взглянуть на самые свежие концерты и спектакли, которые только-только умудрились пробраться в сети Всемирной паутины.
Парадокс нынешней российской власти заключается в том, что она сама, равно как и ее структура, при всей своей публичности в какой-то степени остается своего рода закрытым клубом, который никогда не анонсирует свои действия, а лишь выкатывает на суд общественности уже готовые решения, фактически ставя население перед свершившимся фактом. Традиция не объяснять гражданам суть происходящих вещей, не озвучивая практически ничего из имеющего значение в масштабах страны, сложилась в России уже давно. Даже когда кто-то из высокопоставленных представителей власти берется говорить о происходящем, выходит, как правило, набор заученных тезисов о стабильности, продуманной стратегии и неподвластных никому негативных внешних факторах.
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