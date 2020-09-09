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Мать ребенка-«маугли» из Новороссийска кусала его за ошибки в прописи и просто так
По инф. rosbalt.ru   
09 Сентября 2020 г.
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В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней женщины, из-за невнимания которой ее шестилетний ребенок превратился в «маугли».

Мать ребенка-«маугли» из Новороссийска кусала его за ошибки в прописи и просто так

Как сообщалось, избитого ребенка в квартире на улице Видова случайно нашли соседи, когда взломали дверь, чтобы прекратить затопление своего жилья. По словам очевидцев, мальчик не был социализирован, боялся воды и не умел пользоваться кружкой и столовыми приборами.

По версии СК РФ, с июля 2015 года по 15 апреля 2020-го мать систематически била ребенка кулаками и кусала мальчика за непослушание, ошибки в прописях, а то и просто вымещала на сыне свое плохое настроение.

15 апреля ребенка с синяками нашли соседи в затопленной квартире и сообщили об этом в полицию. Выяснилось также, что женщина часто оставляла мальчика в квартире одного, не занималась его развитием и не уделяла внимания.

После задержания женщину поместили под домашний арест, а ребенка передали в приют. Решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Дело, которое расследовали по п.«г» ч.2 ст. 117 и ст. 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенным с жестоким обращением.

В представлении некоторых нерадивых мам так поступать с собственными детьми, видимо, нормально. Хорошо, что эта история стала известна, и теперь надо только мамашку эту найти, чтобы она понесла ответственность. А в целом, что тут можно сказать? Недодали таким вот "мамам" что-то в детстве, и увы, эти бездушные несерьезные женщины с абсолютно наплевательским отношением к судьбе своих детей ничего им предложить и дать не смогут. Печально...

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По инф. rosbalt.ru

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