Мать Елены Малышевой месяц лечилась в больнице от коронавируса

Туристический термос с горячим чаем должен быть в рюкзаке каждого, кто зимой ведет активный образ жизни, катается на лыжах, ходит в походы или на рыбалку. С другой стороны, термос для еды будет особенно полезен на многочасовых маршрутах или для семей в туристических поездках. Термос хорошего качества будет вашим спутником в поездках, и пригодится не только туристам и любителям активного отдыха, но и тем, кто привык к домашнему комфорту и в еде на работе предпочитает только то, что готовит сам, поэтому стоит выбирать его с перспективой использования в течение как минимум нескольких лет.