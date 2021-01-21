Маркировка молочной продукции: старт дан. Ждем скачка цен?

В России с сегодняшнего дня стартует маркировка молочной продукции в добровольном режиме. Эксперты не раз говорили, что это приведет к неизбежному росту цен.

«C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции», — цитирует «Интерфакс» сообщение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки.

Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.

До введения обязательности ЦРПТ будет выдавать коды маркировки бесплатно, «что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота», указал оператор.

Как отмечает «Российская газета», эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе Минпромторга сроки несколько раз переносились. Завершился эксперимент только 31 декабря 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Однако под давлением экспертов и участников рынка Минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки.

В конце декабря 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров также рассказывал, что ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.

Напомним, что еще с 1 декабря 2019 года некоторые товары в российских магазинах должны обозначаться средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу и обороту. По распоряжению правительства РФ, в списке обязательных к цифровой маркировке товаров оказались предметы одежды — пальто, куртки и блузки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье. Кроме того, обязана маркироваться парфюмерия, шины, покрышки и фотокамеры за исключением кинокамер. Шины будут обозначаться кодом DataMatrix на этикетке и RFID-меткой как дополнительным средством. Цель маркировки товаров, в том числе продуктов питания, табачных изделий и лекарств, — борьба с фальсификатом. Пока требования обязательной цифровой маркировки распространяются только на непродовольственные категории.

Давайте еще раз проговорим это все "на русском языке и попроще". Считается, что на прилавках много "левой", бесконтрольной продукции: молока, сыра, масла и проч. Государство захотело знать и прослеживать судьбу каждой упаковки: откуда она пришла и где продана. Для этого вводится маркировка каждой бутылки, коробки или пачки (так маркируется, например, алкоголь). Умная компьютерная система, по нанесенному штрих-коду, распознает в любой момент - откуда эта пачка творога, допустим, взялась. Но расходы по этому благому, вроде, начинанию - переложены на производителя. А он, естественно, не хочет терять денег - вот и заложит эти траты в отпускную цену. Заплатит, в конечном счете, потребитель. Мы с вами...

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По инф. rosbalt.ru

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