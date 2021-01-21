Маркировка молочной продукции: старт дан. Ждем скачка цен?

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
В России с сегодняшнего дня стартует маркировка молочной продукции в добровольном режиме. Эксперты не раз говорили, что это приведет к неизбежному росту цен.
«C этого дня любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции», — цитирует «Интерфакс» сообщение Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки.
Обязательная маркировка молочной продукции будет вводиться в несколько этапов. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября — молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря — продукции со сроком годности 40 суток и менее.
До введения обязательности ЦРПТ будет выдавать коды маркировки бесплатно, «что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота», указал оператор.
Как отмечает «Российская газета», эксперимент по маркировке молочной продукции начался в России 15 июля 2019 года и должен был завершиться 29 февраля 2020 года. Но по инициативе Минпромторга сроки несколько раз переносились. Завершился эксперимент только 31 декабря 2020 года. Изначально предполагалось, что уже с 20 января 2021 года она будет вводиться в обязательном порядке поэтапно для разных групп товаров. Однако под давлением экспертов и участников рынка Минпромторг инициировал перенос сроков введения обязательной маркировки.
В конце декабря 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров также рассказывал, что ведомство пошло навстречу бизнесу и оставило поштучный учет только на товары со сроком годности более 40 суток. А для скоропортящейся продукции в системе маркировки будет предусмотрен только партионный учет. Таким образом бизнес сможет постепенно наладить все процессы и в комфортном режиме подключиться к маркировке.
Напомним, что еще с 1 декабря 2019 года некоторые товары в российских магазинах должны обозначаться средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу и обороту. По распоряжению правительства РФ, в списке обязательных к цифровой маркировке товаров оказались предметы одежды — пальто, куртки и блузки, а также постельное, столовое, туалетное и кухонное белье. Кроме того, обязана маркироваться парфюмерия, шины, покрышки и фотокамеры за исключением кинокамер. Шины будут обозначаться кодом DataMatrix на этикетке и RFID-меткой как дополнительным средством. Цель маркировки товаров, в том числе продуктов питания, табачных изделий и лекарств, — борьба с фальсификатом. Пока требования обязательной цифровой маркировки распространяются только на непродовольственные категории.
Давайте еще раз проговорим это все "на русском языке и попроще". Считается, что на прилавках много "левой", бесконтрольной продукции: молока, сыра, масла и проч. Государство захотело знать и прослеживать судьбу каждой упаковки: откуда она пришла и где продана. Для этого вводится маркировка каждой бутылки, коробки или пачки (так маркируется, например, алкоголь). Умная компьютерная система, по нанесенному штрих-коду, распознает в любой момент - откуда эта пачка творога, допустим, взялась. Но расходы по этому благому, вроде, начинанию - переложены на производителя. А он, естественно, не хочет терять денег - вот и заложит эти траты в отпускную цену. Заплатит, в конечном счете, потребитель. Мы с вами...
В Костромской области раскрыты два убийства пожилых людей, совершенных в корыстных целях. Добычей преступников стали совсем небольшие суммы денег. (Увы, но пожилые люди часто становятся жертвами преступников, за сбережениями стариков порой идет настоящая охота, пусть они даже и небольшие совсем... прим. МГ.)
Глава столицы Сергей Собянин утвердил уровень прожиточного минимума в Москве на 2021 год. На душу населения этот показатель составит 18 029 рублей, соотвествующий указ опубликован на официальном сайте мэра.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал журналистам комментарий о расследовании Навального, оно было посвящено «дворцу Путина». Песков заявил, что «тема была вброшена года три-четыре тому назад» и «ничего нового там не представлено».
Железнодорожный районный суд Пензы смягчил наказание бывшему министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову, осужденному за изнасилование врача. Стрючкова перевели из колонии общего режима в колонию-поселение.
Ленинский районный суд Саратова выпустил из-под стражи прокурора Кировского района города Андрея Пригарова, которому вменяют получение взяток на 33 млн рублей. Судья отклонил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.
Стамбул оказался накрыт снегопадом, который начался в субботу вечером и продолжался с перерывами до понедельника. Это дало столь необходимый импульс самому густонаселенному городу страны, страдающему от отсутствия осадков и воды этой зимой.
К концу нынешнего столетия уровень Каспийского моря будет стремительно уменьшаться и упадет на 9-18 метров. К такому выводу пришли ученые из Marum, Центра морских исследований при Бременском университете. (Такие прогнозы не могут не беспокоить, а ведь это только один из многочисленных звоночков по теме изменения климата, а именно, глобального потепления. - прим. МГ.)
В старину люди не видели особой разницы между медициной и магией. Наука, которая только начала оформляться в странах запада, не спешила прийти на помощь к простым крестьянам. Поэтому большая часть населения Европы пользовалась неким суррогатом медицины, состоящим из причудливого сочетания травничества, откровенного суеверия и мистических практик. Славяне, по сути, мало выделялись из общей канвы, у них тоже временами практиковались странные и непонятные ритуалы, нацеленные на поддержание здоровья.
Биологи Алиреза Замани (Зоологический музей Университета Турку), Омид Миршамси (Университет имени Фирдоуси в Машхаде, Иран) и Юрий Марусик (Институт биологических проблем Севера ДО РАН) описали новый вид пауков и дали ему научное название в честь знаменитого канадского певца и поэта Леонарда Коэна.
Корреспондент «Медузы» Иван Голунов рассказал в суде, как его задерживали сотрудники УВД по ЗАО Москвы и затем избивали в отделе полиции. В Мосгорсуде прошло третье заседание по делу о подброшенных журналисту наркотиках.
В Норильске продолжают расследование гибели троих человек из-за схода лавины. По подозрению в халатности задержали еще двух диспетчеров дежурной службы, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.