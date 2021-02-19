Марк Горонок угодил в больницу после скандала с супругой

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в больницу после скандала с супругой. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на жену артиста Анну.

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— У нас был разговор о его отношениях с бывшей девушкой. Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо, у него поднялось давление, — отметила она.

У мужчины диагностировали гипертонический криз, сейчас он проходит лечение.

По инф. rosbalt.ru

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