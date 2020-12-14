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Мамашку «девочки из шкафа» отпустили из психбольницы домой
По инф. rosbalt.ru   
14 Декабря 2020 г.
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Мать полугодовалой девочки, которая жила в шкафу и исхудала до дистрофии, отпустили из психиатрической больницы домой. Пострадавшую девочку тоже выписали из больницы и отправили в дом ребенка.

Мать «девочки из шкафа» отпустили из психбольницы домой

Как сообщает E1.ru, мать девочки выписали домой из больницы Волчанска, где она проходила судебно-психиатрическую экспертизу. Следственный комитет обращался в суд с ходатайством о мере пресечения в виде домашнего ареста, но Карпинский городской суд отклонил ходатайство следователей и избрал другую меру пресечения — запрет определенных действий на месяц и четыре дня.

Женщине запрещено покидать квартиру в ночное время, если это не связано с работой, а также ей запрещено общаться с участниками уголовного дела. Кроме того, женщине запрещено общение по телефону и через интернет.

Сейчас женщина находится дома с родителями и старшими детьми. По словам родных, разрешением покидать квартиру днем она не пользуется и из дома не выходит.

Девочку отправили в екатеринбургский дом ребенка. Вместе с ней поехала няня-сиделка. Бабушка ребенка собирается обратиться в опеку с заявлением, чтобы внучку отдали на воспитание ей и дедушке.

В то же время, как передает 66.ru, в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из потенциальных приемных родителей, желающих взять девочку в семью. Источник издания сообщил, что заявки подали уже 600 пар.

Напомним, что женщина из Карпинска, у которой уже есть двое детей, мать сразу после рождения положила в сумку и убрала в шкаф. Ребенка тайком от матери из шприца подкармливал старший брат. Спустя шесть месяцев истощенного младенца в шкафу обнаружила подруга 37-летней женщины, которая пришла к ней в гости.

  • Медики выхаживали истощенного ребенка два месяца. У ребенка обнаружили тяжелую степень истощения.

Были возбуждены два уголовных дела — по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»).

Очевидно, что у этой женщины все-таки имеются какие-то психические отклонения, иначе ее поведение объяснить нельзя. Если бы на эту малышку случайно не обратили внимание подруги героини этой истории, то, скорее всего, она попросту бы умерла. Хорошо, что все вскрылось раньше времени. Здоровья этому ребенку!

Еще о печальных случаях с детьми:

По инф. rosbalt.ru

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