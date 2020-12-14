Мамашку «девочки из шкафа» отпустили из психбольницы домой

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Мать полугодовалой девочки, которая жила в шкафу и исхудала до дистрофии, отпустили из психиатрической больницы домой. Пострадавшую девочку тоже выписали из больницы и отправили в дом ребенка.
Как сообщает E1.ru, мать девочки выписали домой из больницы Волчанска, где она проходила судебно-психиатрическую экспертизу. Следственный комитет обращался в суд с ходатайством о мере пресечения в виде домашнего ареста, но Карпинский городской суд отклонил ходатайство следователей и избрал другую меру пресечения — запрет определенных действий на месяц и четыре дня.
Женщине запрещено покидать квартиру в ночное время, если это не связано с работой, а также ей запрещено общаться с участниками уголовного дела. Кроме того, женщине запрещено общение по телефону и через интернет.
Сейчас женщина находится дома с родителями и старшими детьми. По словам родных, разрешением покидать квартиру днем она не пользуется и из дома не выходит.
Девочку отправили в екатеринбургский дом ребенка. Вместе с ней поехала няня-сиделка. Бабушка ребенка собирается обратиться в опеку с заявлением, чтобы внучку отдали на воспитание ей и дедушке.
В то же время, как передает 66.ru, в Екатеринбурге выстроилась огромная очередь из потенциальных приемных родителей, желающих взять девочку в семью. Источник издания сообщил, что заявки подали уже 600 пар.
Напомним, что женщина из Карпинска, у которой уже есть двое детей, мать сразу после рождения положила в сумку и убрала в шкаф. Ребенка тайком от матери из шприца подкармливал старший брат. Спустя шесть месяцев истощенного младенца в шкафу обнаружила подруга 37-летней женщины, которая пришла к ней в гости.
Медики выхаживали истощенного ребенка два месяца. У ребенка обнаружили тяжелую степень истощения.
Были возбуждены два уголовных дела — по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии»).
Очевидно, что у этой женщины все-таки имеются какие-то психические отклонения, иначе ее поведение объяснить нельзя. Если бы на эту малышку случайно не обратили внимание подруги героини этой истории, то, скорее всего, она попросту бы умерла. Хорошо, что все вскрылось раньше времени. Здоровья этому ребенку!
Обычно дачниками становятся по желанию. А ту на Яндекс Дзен нашелся канал про дачников поневоле. Почему так? Может, принуждал кто их силой? Наверное, нет. А судя по визитке перед записями, просто у людей, которые стали использовать дом без удобств в городе под дачу, не было опыта в садоводстве и огородничестве. И на канале «Два дачника поневоле» как раз разговор ведется об их победах, находках и ошибках на этом поприще.
Поклонники известной актрисы Елены Кондулайнен продолжают следить за состоянием её здоровья. Напомним, что летом этого года 62-летней актрисе стало плохо прямо во время застолья. Ей вызвали врача, и после госпитализации выяснилось, что у неё случился инсульт.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг данные о том, что Владимир Путин всю пандемию живет в отдельном бункере, откуда дает чиновникам распоряжения. По его словам, глава государства всё это время живет в отдельной резиденции в Ново-Огареве и иногда выезжает в Кремль и в командировки.
В мультфильме «Смешарики» было сказано, что «… уборка — целое приключение. Стоит только начать, и потом уже не остановиться». Так вот, чтобы конец этому мероприятию все-таки когда-нибудь наступил, стоит подойти к этому процессу грамотно. А кто может знать об уборке прочти всё, всё и даже больше? Конечно специалисты. Например, компания "UberClean" (https://uberclean24.ru/uborka-kvartir.html), которая предоставляет свои услуги в столице РФ. Вариантов уборки жилья здесь предлагается несколько. Это стандартная уборка, генеральная и после ремонта. И получается, что всегда, если нет желания или возможности убраться самостоятельно, можно выбрать наиболее оптимальную по жизненной ситуации услугу. Ставки, что удобно, сервис предлагает фиксированные, а не в соответствии с затраченными часами. И поэтому клиент всегда может подсчитать, во сколько ему обойдется уборка – еще на стадии оформления заявки.
В большинстве стран Европы расходы на приобретение продуктов питания составляют одну из основных статей в семейном бюджете. При этом доля трат на еду значительно разнится в зависимости от условий жизни в каждом конкретном государстве.
Большинство стран старается вести активную борьбу с подпольными казино, которые часто обманывают игроков и ведут нечестную игру. Попав на такие ресурсы пользователи могут остаться без денег, даже в случае выигрыша. Кроме того, нелегальные сайты не придерживаются правил ответственного гемблинга и их использование часто приводит к развитию игорной зависимости. Со списком легальных площадок лучше ознакомиться заранее, посетив сайт play-avtomatik.com.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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