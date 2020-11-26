Мамашка ушла в загул, оставив дома сына без еды. Как же так?

На западе Москвы правоохранители разыскивают женщину, которая заперла несовершеннолетнего сына в квартире без еды.

21 ноября соседи обратили внимание на стук изнутри запертой квартиры в одном из домов на Новоорловской улице. Четвероклассник через дверь объяснил, что его мама ушла из дома четыре дня назад, а из еды у него остался только рис. При этом мальчик просил не вызывать полицию — он очень привязан к матери.

Жильцы через окно передали ребенку еду, однако, когда на следующий день женщина не появилась, вызвали участкового и спасателей, которые вскрыли дверь. Мальчика отправили в больницу, местонахождение женщины устанавливается.

По словам соседей, семья была неблагополучной. Отец ребенка умер, мать воспитывает его одна. Получает пособие по безработице, иногда уходит в алкогольные загулы и исчезает из дома. Ранее с мальчиком оставался дедушка, но он умер.

Ранее к женщине уже были претензии у органов опеки, но несколько месяцев назад она «взялась за ум» — навела порядок в квартире, начала заниматься учебой ребенка. Однако впоследствии ситуация ухудшилась.

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По инф. rosbalt.ru

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