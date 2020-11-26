Мамашка ушла в загул, оставив дома сына без еды. Как же так?

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
На западе Москвы правоохранители разыскивают женщину, которая заперла несовершеннолетнего сына в квартире без еды.
21 ноября соседи обратили внимание на стук изнутри запертой квартиры в одном из домов на Новоорловской улице. Четвероклассник через дверь объяснил, что его мама ушла из дома четыре дня назад, а из еды у него остался только рис. При этом мальчик просил не вызывать полицию — он очень привязан к матери.
Жильцы через окно передали ребенку еду, однако, когда на следующий день женщина не появилась, вызвали участкового и спасателей, которые вскрыли дверь. Мальчика отправили в больницу, местонахождение женщины устанавливается.
По словам соседей, семья была неблагополучной. Отец ребенка умер, мать воспитывает его одна. Получает пособие по безработице, иногда уходит в алкогольные загулы и исчезает из дома. Ранее с мальчиком оставался дедушка, но он умер.
Ранее к женщине уже были претензии у органов опеки, но несколько месяцев назад она «взялась за ум» — навела порядок в квартире, начала заниматься учебой ребенка. Однако впоследствии ситуация ухудшилась.
Печальная история, в которой жаль ребенка. Не виноваты дети, что у них такие безответственные родители, у которых мозг затуманивает алкоголь...
Закрученная история с Бари Алибасовым всё никак не закончится. На днях поклонники артиста были ошарашены внезапной вестью – руководитель группы «На-На» скоро станет отцом, а матерью ребёнка оказалась молодая любовница героя.
В Колпинском районе Петербурга многодетный отец взял в заложники собственных детей. Несколько часов мужчина удерживал их в квартире на Пролетарской улице, угрожая убить ножом или топором, а потом добровольно сдался полиции.
Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.
С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда год был не особо урожайным на мандарины.
Первое место в России по качеству дорог удерживает Тюмень, за ней идут Казань и Москва. В конце списка расположились Новосибирск, Рязань и Иркутск - там, по мнению опрошенных, дороги самого низкого уровня.
Уральские антимонопольщики возбудили дело против строительной компании за рекламный ролик, где девочка показывает средний палец старому жилфонду. Это видео может расстроить детей, которые живут в советских домах.
Государственные телеканалы начали приучать население к скорому прощанию с коронавирусом. В студии стали приглашать настоящих специалистов-эпидемиологов, а не сомнительных личностей. Впереди этого процесса оказался Первый канал. В порыве неслыханной смелости в эфир пригласили ведущего российского эпидемиолога Игоря Гундарова. Но не всё сразу – для начала ему дали сказать совсем немного. Но что ему не удалось поведать на Первом? Рассказ Игоря Гундарова можно назвать сенсацией.
Концентрация вредных веществ в воздухе вблизи автодорог в России снизилась за период с 2012 по 2019 год снизилась в 2,3 раза. (Значит ли это, теперь можно выдохнуть и чуть меньше переживать за чистоту воздуха? Увы, но едва ли... прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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