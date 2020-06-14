|
В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело на женщину, которая поила малолетних детей снотворным, чтобы те не кричали, пока она отсыпается с похмелья.
Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, семья живет в Парголово. В поле зрения полиции мать попала после того, как ее девятимесячный сын был госпитализирован с отравлением лекарственными препаратами.
В больницу ребенок поехал с бабушкой. Когда врачи стали выяснять при каких обстоятельства произошло отравление, бабушка рассказала, что ее дочь выпивает, а чтобы дети не кричали по утрам, дает им сильнодействующее снотворное.
На адрес немедленно выехали сотрудники полиции. Они обнаружили в квартире пьяную мать и трехлетнюю дочь. Девочку также госпитализировали - выяснилось, что и она отравилась снотворным. Также установлено, что девочка отстает в развитии, состоит на учете у невролога. Связано ли это с приемом сильнодействующих препаратов предстоит выяснить в ходе следствия.
Полицейские вменяют матери то, что он ненадлежащим образом занимается воспитанием детей. Сама мать признала свою вину и написала явку с повинной.
Безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Мамашка поила детей снотворным, чтобы не мешали ей с похмелья отсыпаться
В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело на женщину, которая поила малолетних детей снотворным, чтобы те не кричали, пока она отсыпается с похмелья.
-
Родные водителя, погибшего в ДТП с участием Ефремова, отказались принимать его извинения и помощь
Родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, отказались от его извинений и предложенной им материальной помощи. Об этом заявил адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский.
-
В Словакии бывший ученик напал на школу – убил завуча и ранил детей
Бойня произошла в начальной школе словацкого города Врутки. На педагогов и школьников напал с ножом 22-летний молодой человек, которого ликвидировала прибывшая полиция.
-
Соната Моцарта на треть снизила частоту приступов эпилепсии
Ежедневное прослушивание «Сонаты для двух фортепиано в ре мажоре № 448» Моцарта может значительно снизить эпилептические приступы. Исследование показало, что именно эта музыка может уменьшить приступы у пациентов с эпилепсией более чем на треть.
-
Анджелина Джоли: от вершин славы к бездне саморазрушения
Некогда самая желанная женщина на планете Анджелина Джоли совсем недавно, 4 июня, отметила своё 45-летие. В честь этой даты давайте взглянем на её жизненный путь, который сумел уместить в себе стремительный взлёт к вершине славы и не менее быстрое падение в разрушительную бездну личных проблем.
-
Петербуржцев за вторжение в парки оштрафовали на 17 миллионов!
Жителей Петербурга с начала мая оштрафовали на 17 млн 30 тысяч рублей за посещение городских парков, скверов и детских площадок.
-
На Руси спрашивать «куда» не приветствовалось. А почему?
Этимология слова «куда», исследованная различными отечественными лингвистами, а также результаты многолетнего изучения русского народного фольклора свидетельствуют о том, что интересоваться маршрутом человека на Руси всегда считалось дурным тоном.
-
В Москве соцработники продолжат обеспечивать хронических пациентов лекарствами
Москвичи с хроническими заболеваниями продолжат получать необходимые лекарства на дом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя мэра по социальным вопросам Анастасию Ракову.
-
Сова-«невидимка» повстречалась путнику на просторах Индии
Индийский фотограф из города Ченнаи Варун Джайн сделал необычный снимок совы. Как рассказал он изданию Daily Mail, фотография была сделана во время сафари в национальном парке Пенч в Южной Индии.
-
ДТП с участием Ефремова: наказание по справедливости или «как обычно»?
Несколько дней назад все СМИ облетела трагическая новость о ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которого погиб водитель грузовика. Отягчающим обстоятельством стал тот факт, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а после проведения экспертизы в его крови были обнаружены остаточные следы кокаина и марихуаны.
-
Беспилотник помог спасти тонувшего в Москве подростка
В московском Строгино спасатели вовремя пришли на помощь тонувшему подростку благодаря беспилотнику. (Сейчас, с приходом тепла, происшествий на воде будет немало, поговорите об этом с внуками, расскажите о правилах поведения на воде. - прим. МГ.)
-
Связь 5G не распространяет коронавирусную инфекцию. Точно!
Во время пандемии коронавирусной инфекции многие граждане России стали распространять на просторах Интернета информацию о том, что новые технологии 5G опасны для здоровья людей, так как приводят к непоправимым последствиям. Так, в социальных сетях и поисковых системах всё чаще стали возникать вопросы о том, в чем заключается опасность вышек связи, а также об их запуске в РФ.
-
Роман «Зулейха открывает глаза» стал самой популярной книгой во время карантина
Роман «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг книг книжного сервиса MyBook.
-
Далай-лама спел песню о сострадании
Далай-лама, духовный лидер буддистов, опубликовал сингл со своего дебютного альбома Inner World. Песня получила название Compassion, что на русском языке обозначает «сострадание».
-
Как все-таки пройдет нынче ЕГЭ у внуков? Рассказывает министр
Будут ли проводить тесты на коронавирус перед единым госэкзаменом, пустят ли на них школьников без маски, и кто будет сидеть в аудиториях, пока педагоги в отпуске. Глава Минпроса Сергей Кравцов ответил на вопросы об образовании от главных редакторов СМИ, которые волнуют и учителей, и выпускников, и родителей.
-
Суд ужесточил приговор мужчине, посадившему своего сына на цепь
В Краснодарском крае пересмотрели уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, посадившего на цепь сына. Ему ужесточили наказание: два года колонии-поселения и штраф в пять тысяч рублей заменили на три года колонии общего режима и 100 тысяч рублей штрафа.
-
Чего ждать, когда люди поймут: кризис надолго?
Серии одиночных пикетов, прошедших в нескольких городах России, ряд выступлений общественных организаций против поправок в Конституцию – все это говорит о том, что люди морально готовы к протесту. Опрошенные эксперты подтвердили это. Они сошлись во мнении, что акции протеста в России после снятия карантина неизбежны и могут пойти по любому сценарию.
-
Отец Жанны Фриске пожаловался на бедность
Семья Жанны Фриске снова оказалась в центре внимания СМИ из-за очередного судебного заседания. Отец покойной певицы Владимир Копылов решил обжаловать решение суда, согласно которому он должен заплатить полную сумму долга фонду, собиравшему пожертвования, а также судебный сбор в размере 1 млн 518 тысяч рублей.
-
Опрос: большинство россиян вдохновляют Путин и Навальный
Президент Владимир Путин и оппозиционный политик Алексей Навальный больше всего из современников вдохновляют россиян, сообщается в исследовании «Левада-центра».
-
Внуков в школе хотят учить генетике. По выбору, правда
Министерство просвещения планирует вместе с педагогами и экспертами проработать введение учебных курсов в области генетики для школьников. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.