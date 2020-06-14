Мамашка поила детей снотворным, чтобы не мешали ей с похмелья отсыпаться

В Петербурге полицейские возбудили уголовное дело на женщину, которая поила малолетних детей снотворным, чтобы те не кричали, пока она отсыпается с похмелья.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, семья живет в Парголово. В поле зрения полиции мать попала после того, как ее девятимесячный сын был госпитализирован с отравлением лекарственными препаратами.

В больницу ребенок поехал с бабушкой. Когда врачи стали выяснять при каких обстоятельства произошло отравление, бабушка рассказала, что ее дочь выпивает, а чтобы дети не кричали по утрам, дает им сильнодействующее снотворное.

На адрес немедленно выехали сотрудники полиции. Они обнаружили в квартире пьяную мать и трехлетнюю дочь. Девочку также госпитализировали - выяснилось, что и она отравилась снотворным. Также установлено, что девочка отстает в развитии, состоит на учете у невролога. Связано ли это с приемом сильнодействующих препаратов предстоит выяснить в ходе следствия.

Полицейские вменяют матери то, что он ненадлежащим образом занимается воспитанием детей. Сама мать признала свою вину и написала явку с повинной.

Безответственное родительство становится ответственным не всегда. Усилия могут здесь прилагать и разные люди, и разные службы. Но некоторым семьям и их участникам жить «и так хорошо». А задача других, которые рядом, не быть безучастными. Замечать, если часто плачет ребенок, если соседский мальчишка ходит голодным или бывает подавлен. Порой внимание почти ничего нам не будет стоить. Но оно может быть не напрасным: выхватив ребенка из жуткого жизненного контекста ВОВРЕМЯ, можно повлиять на судьбу малыша или вовсе его спасти.

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