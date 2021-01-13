Мама родила сына весом в шесть кило. Хороший вес!

В одном из роддомов Подмосковья на свет появился почти 6-килограммовый младенец.

Как сообщает министерство здравоохранения региона, богатырь родился в Пушкине и стал вторым ребенком в семье. «Мы, естественно, знали, что ребенок будет крупный, поэтому все были наготове. Но что мальчик будет настолько велик, не ожидал никто. Причем родила женщина самостоятельно, без осложнений», — рассказала врач акушер-гинеколог Пушкинского роддома Рано Хаитова.

Малыш-богатырь с мамой чувствуют себя хорошо и уже находятся дома. Врачи отмечают, что это один из самых крупных новорожденных, которых им приходилось видеть. Хотя 12 лет назад они с помощью кесарева сечения помогли появиться на свет малышу весом 6 700 граммов.

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А по другой ссылке - о проблемах демографии в России, в которой все идет ох как сложно (не так, как у мамочки из Подмосковья, которой честь и хвала, конечно же!)

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