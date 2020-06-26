Мама гимназиста полмесяца голодает, протестуя против поборов и травли

В Екатеринбурге в течение двух недель продолжает голодовку мать несовершеннолетних детей Татьяна Соловьева. Так она протестует против поборов и травли ее сына в гимназии № 120.

По словам Татьяны Соловьевой, она отказалась в очередной раз сдавать деньги. Ранее она уже сдавала деньги, вместе с другими родителями, на ремонт класса, уборщицу, покупку каких-то вещей. После отказа платить в очередной раз, утверждает женщина, отношение к ее сыну в учебном заведении резко ухудшилось. Теперь Соловьева требует проверки ситуации в гимназии.

В среду женщина посетила терапевта, чтобы зафиксировать состояние своего здоровья. Врач рекомендовала начать постепенный выход из голодовки, но родительница намерена продолжать свою акцию протеста.

«Я 13 суток ничего не ела, пальцами еле шевелю, говорить трудно. Я буду продолжать голодовку до того момента, пока не решится проблема, пока не выявятся преступления, пока не состоится независимое расследование», — сообщила Татьяна Соловьева.

Отметим, что это не первая попытка родителей школьником привлечь внимание к теме. Ранее отец ученика-лицеиста в Перми Сергей Медведев также объявил голодовку, требуя у правоохранительных органов разобраться со случаями поборов и травли его ребенка в учебном заведении.

Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой. Но если некоторые родители просто переведут ребенка в другое учебное заведение, то другие будут пытаться решить эту проблему, как герои этой истории. Может быть тогда будут приняты какие-то меры на высшем уровне. А что касается поборов в школе, то они должеы быть исключительно добровольными и уж точно никак не сказываться на отношении учителей к детям...

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По инф. rosbalt.ru

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