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Мальчонка попал в больницу после избиения отцом-извергом
|По инф. rosbalt.ru
|12 Ноября 2020 г.
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В Москве 9-летний школьник оказался в больнице после того, как был избит собственным отцом.
Врачи выявили у пострадавшего сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Врачи госпитализировали ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Отца мальчика уже забрали в отдел полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мать мальчика тоже была пьяна.
По предварительным данным, пьяный москвич избил ребенка в квартире дома № 32 на Ленинском проспекте. По факту инцидента начата проверка.
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