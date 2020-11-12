Мальчонка попал в больницу после избиения отцом-извергом

В Москве 9-летний школьник оказался в больнице после того, как был избит собственным отцом.

Врачи выявили у пострадавшего сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Врачи госпитализировали ребенка в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Отца мальчика уже забрали в отдел полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Мать мальчика тоже была пьяна.

По предварительным данным, пьяный москвич избил ребенка в квартире дома № 32 на Ленинском проспекте. По факту инцидента начата проверка.

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По инф. rosbalt.ru

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