|
В Саратове произошел трагический несчастный случай — ледяная глыба сорвалась с крыши дома на 12-летнего ребенка. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
ЧП случилось в субботу, 23 января, днем в Заводском районе Саратова рядом с домом № 33-а по улице Азина. С крыши пятиэтажки сорвалась ледяная глыба и упала на 12-летнего мальчика. Наледь обрушилась ребенку на голову. Как уточнили следователи, он получил травму головы, от которой скончался на месте.
На месте ЧП весь следующий день работали следователи-криминалисты, проводили все необходимые экспертизы, опрашивали очевидцев трагедии и всех жильцов дома.
Кроме того, допрашивали сотрудники управляющей компании, которая обслуживает пятиэтажку. Следователи уже изъяли документацию, чтобы дать оценку бездействию должностных лиц коммунальной организации. Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
На Урале учитель уволился, чтобы сходить на митинг
В Екатеринбурге учитель истории уволиться, чтобы сходить на акцию протеста 23 января для „участия в защите прав и интересов российского народа“. (Это еще одно доказательство того, что жители России становятся все менее аполитичными и все более готовыми выражать свое мнение и защищать права. - прим. МГ.)
-
Неприятно: в любимых пряностях нашли плесень и бактерии
Эксперты Роскачества проверили качество пряностей на прилавках магазинов. Претензии нашлись к куркуме, лавровому листу и красному молотому острому перцу.
-
Мальчонка погиб в Саратове из-за упавшей с дома глыбы льда
В Саратове произошел трагический несчастный случай — ледяная глыба сорвалась с крыши дома на 12-летнего ребенка. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
-
Владимир Путин сравнил протесты... с терроризмом!
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что на митинге 23 января оппозиция «гнала впереди себя женщин и детей», как это делают «террористы». Он уверен, что политики не должны выводить людей на улицы.
-
Лариса Долина оскорбила первого мужа Юлии Началовой
Знаменитая певица Лариса Долина дружила с Юлией Началовой, которая совсем юной вышла замуж на артиста Дмитрия Ланского. Но прожили молодые супруги лишь три года и развелись в 2004 году из-за измены Ланского.
-
Танец у Вечного огня пареньку уголовным делом аукнулся
В Ставропольском крае возбудили уголовное дело на молодого человека, который станцевал лезгинку у Вечного огня, рассказали в краевом следственном управлении СК РФ.
-
В Приморье переселят пенсионеров, живущих в доме без окон
В Дальнегорске наконец-то переселят пенсионеров, которые живут в доме без окон. Проблема в том, что власти все никак не хотели признавать дом аварийным...
-
На школьные обеды заглянут прокуроры. Может и попробуют
Генеральная прокуратура РФ после массовых отравлений школьников в Подмосковье инициировала проверку организации питания в школах и детских учреждениях по всей стране.
-
Соло-путешествия Марины Галкиной – на такие даже не каждый мужчина способен
Легендарная соло-путешественница Марина Галкина ведет интереснейший канал про свои походы на видеохостинге YouTube. Известно, что Марина биолог и журналист, инструктор по туризму и выживанию в дикой природе. Она побывала с научными экспедициями в Уссурийской тайге и на необитаемых островах Японского моря, совершала пешие, водные и горные путешествия по Кавказу, Уралу, Саянам, Алтаю, также у нее за плечами лыжные броски в тундрах и походы на коньках по знаменитой сибирской жемчужине – озеру Байкал.
-
Культура онлайн: отправимся на костюмированный бал начала прошлого века?
Культурный Интернет разогнался после новогодних праздников и стал заваливать нас свежими трансляциями со всех уголков России. Сегодня вы побываете на костюмированном балу дореволюционной России, пройдётесь по выставке народных мастеров Белгородской области и посетите очередной зимний музыкальный концерт.
-
Взлетевшие цены на продукты: разобраться попробует налоговая
Федеральная налоговая служба (ФНС) подключилась к вопросу роста цен на продукты питания, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке.
-
Исчезнувшие редкие птички вернулись в Первопрестольную
Зоологи заметили в Москве два вида птиц, которые ранее считались исчезнувшими. Речь идет об осоеде и серой утке.
-
Заболевшую коронавирусом Алису Фрейндлих перевели из реанимации в общую палату
Народную артистку СССР Алису Фрейндлих, заболевшую коронавирусом, перевели из палаты интенсивной терапии в лечебное отделение, так как ее состояние улучшилось. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова.
-
Избитая полицейским петербурженка: «За него весь день просили»
Жительница Ленобласти Маргарита Юдина, которую сотрудник полиции отшвырнул ногой при задержании участника митинга протеста, пожалела, что простила силовика. В интервью она пояснила, что «за него целый день просили». Женщина до сих пор чувствует себя не очень хорошо: болит голова, все время тошнит и она не может ничего есть.
-
В ФБК с сарказмом прокомментировали реакцию Путина на расследование о «дворце»
Соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом - прим. ред.) Алексея Навального и сотрудники ФБК прокомментировали реакцию президента РФ Владимира Путина на громкое расследование о «дворце» под Геленджиком.
-
В Чувашии начали опрос о смене часового пояса
В Чувашии запустили обсуждение инициативы о переводе региона в третью часовую зону — на так называемое «самарское время».
-
Жителю Исландии сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча
Исландцу сделали первую в мире трансплантацию двух рук и плеча. Пациент потерял обе руки в результате несчастного случая на производстве. На поиск доноров ушли годы. Были задействованы четыре хирургические бригады, чтобы минимизировать время перехода от донора к реципиенту.
-
Путин и Навальный, митинги и дворцы... Что происходит?
Только ленивый сейчас не говорит про Алексея Навального и про события, развернувшиеся вокруг его возвращения в Россию. В стране немало сторонников этого оппозиционера, немало противников. Общество раскололось, и даже в одной семье встречаются на происходящее и по прогнозам на будущее полярные взгляды. При всем при том важно осознавать, что всё, что творится, гораздо серьезнее, чем просто «мелкая буза». И важно, прежде чем делать какие-то выводы, наверное, прислушиваться к разной информации. Ниже мы предлагаем несколько оценок от известных экспертов. Решайте сами, созвучны они вашим взглядам или нет.
-
Си Цзиньпин предупредил об угрозе новой «холодной войны»
Пандемия коронавируса спровоцировала самый серьезный экономический кризис со времен Второй мировой войны. Государствам необходимо объединиться в борьбе с новой угрозой, наладить сотрудничество, а не угрожать друг другу. Иначе миру грозит новая «холодная война».
-
Виноделие и Путин: президент рассказал, чем бы занялся на пенсии
Сложно уже сосчитать, как часто российскому президенту Владимиру Путину в последние месяцы прочили скорый уход с поста номер один в стране, а также полный выход из большой политики. Заявлений подобного плана от ряда политологов только за последние полгода прозвучало огромное количество, причем каждый из них по-своему аргументировал подобный прогноз.