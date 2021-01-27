Мальчонка погиб в Саратове из-за упавшей с дома глыбы льда

В Саратове произошел трагический несчастный случай — ледяная глыба сорвалась с крыши дома на 12-летнего ребенка. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

ЧП случилось в субботу, 23 января, днем в Заводском районе Саратова рядом с домом № 33-а по улице Азина. С крыши пятиэтажки сорвалась ледяная глыба и упала на 12-летнего мальчика. Наледь обрушилась ребенку на голову. Как уточнили следователи, он получил травму головы, от которой скончался на месте.

На месте ЧП весь следующий день работали следователи-криминалисты, проводили все необходимые экспертизы, опрашивали очевидцев трагедии и всех жильцов дома.

Кроме того, допрашивали сотрудники управляющей компании, которая обслуживает пятиэтажку. Следователи уже изъяли документацию, чтобы дать оценку бездействию должностных лиц коммунальной организации. Возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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