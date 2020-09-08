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Максим Галкин прокомментировал слухи о разводе с Аллой Пугачёвой
|По инф. rosbalt.ru
|08 Сентября 2020 г.
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На фоне обсуждаемых слухов о предстоящем разводе Аллы Пугачёвой и Максима Галкина юморист впервые отреагировал на данную информацию.
Шоумен в своем Инстаграме выложил фотографию с Пугачевой, сделанную во дворе их дома в подмосковной деревне Грязь. «Не дождетесь, сплетники», — подписал публикацию 44-летний артист.
Поклонники звездной пары в комментариях поблагодарили Галкина за то, что он развеял их сомнения о возможном расставании.
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