Магазины продуктов и рынки после пандемии будут работать по-новому

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Как сообщается на портале проектов правовых актов, Роспотребнадзор разработал правила, которые позволят избежать пищевых отравлений и распространения инфекций.
Запрещается продавать пищевые товары, которые упали на пол, взвешивать продукты на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах с товарами без упаковки.
Тележки и корзины для покупателей в магазинах должны хранить отдельно от торгового оборудования и инвентаря.
Рыбные магазины запретят размещать в помещениях жилых и административных зданий.
Над торговыми местами на открытых рынках установят навесы для защиты продуктов, а в палатках должны быть раковины для мытья рук.
Что здесь сказать? По-хорошему, продуктовые магазины могли бы следовать этим правилам и до пандемии, ведь тут речь идет, прежде всего, о стерильности продуктов питания. И вот теперь, когда *рак на горе свистнул*, власти об этом задумались. Но лишним это точно не будет.
На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.
Напомним фабулу, взбудоражившую страну: вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого — курьер в компании доставки еды «Деликатеска.ру» Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. В его крови нашли также кокаин и марихуану. По данным РИА «Новости», анализы показали остаточные следы наркотиков, поэтому на ДТП «это вряд ли отразилось».
«От государственных сибирских лабораторий, в которых ученые проводят эксперименты на крысах, до военных гарнизонов, где военнослужащие изолированы в преддверии участия в клинических испытаниях, ведущие российские ученые спешат дать ответ на крайне сложный запрос президента Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени», — пишет The Wall Street Journal.
Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
Известный российский художник Никас Сафронов решил присоединиться к обсуждению проблемы доходов в период эпидемии. В своих социальных сетях Сафронов рассказал, что прочитал очень много публикаций звёзд шоу-бизнеса, рассказывающих о своём бедственном положении.
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