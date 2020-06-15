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Магазины продуктов и рынки после пандемии будут работать по-новому

По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2020 г.
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Продуктовые магазины и рынки в России до 2031 года будут работать по новым правилам. Все они направлены на максимальное предупреждение заражения инфекциями.

Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования для магазинов

Как сообщается на портале проектов правовых актов, Роспотребнадзор разработал правила, которые позволят избежать пищевых отравлений и распространения инфекций.

Запрещается продавать пищевые товары, которые упали на пол, взвешивать продукты на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах с товарами без упаковки.

Тележки и корзины для покупателей в магазинах должны хранить отдельно от торгового оборудования и инвентаря.

Рыбные магазины запретят размещать в помещениях жилых и административных зданий.

Над торговыми местами на открытых рынках установят навесы для защиты продуктов, а в палатках должны быть раковины для мытья рук.

Что здесь сказать? По-хорошему, продуктовые магазины могли бы следовать этим правилам и до пандемии, ведь тут речь идет, прежде всего, о стерильности продуктов питания. И вот теперь, когда *рак на горе свистнул*, власти об этом задумались. Но лишним это точно не будет.

По инф. rosbalt.ru

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