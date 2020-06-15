Магазины продуктов и рынки после пандемии будут работать по-новому

Продуктовые магазины и рынки в России до 2031 года будут работать по новым правилам. Все они направлены на максимальное предупреждение заражения инфекциями.

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Как сообщается на портале проектов правовых актов, Роспотребнадзор разработал правила, которые позволят избежать пищевых отравлений и распространения инфекций.

Запрещается продавать пищевые товары, которые упали на пол, взвешивать продукты на весах без упаковки, а также продавать яйца в отделах с товарами без упаковки.

Тележки и корзины для покупателей в магазинах должны хранить отдельно от торгового оборудования и инвентаря.

Рыбные магазины запретят размещать в помещениях жилых и административных зданий.

Над торговыми местами на открытых рынках установят навесы для защиты продуктов, а в палатках должны быть раковины для мытья рук.

Что здесь сказать? По-хорошему, продуктовые магазины могли бы следовать этим правилам и до пандемии, ведь тут речь идет, прежде всего, о стерильности продуктов питания. И вот теперь, когда *рак на горе свистнул*, власти об этом задумались. Но лишним это точно не будет.

По инф. rosbalt.ru

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