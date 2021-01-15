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Мадонна отправилась в путешествие по Африке с детьми и молодым любовником
|По инф. rosbalt.ru
|15 Января 2021 г.
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Несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, в путешествие отправилась 62-летняя американская поп-звезда Мадонна. В поездке ее сопровождают 26-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс и ее дети.
За три недели певица побывала в пяти странах. На частном самолете с возлюбленным из США певица прилетела в Великобританию, потом отправилась в Египет, Малави и Кению.
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