Мадонна отправилась в путешествие по Африке с детьми и молодым любовником

Как вы думаете, чем могут по утрам заниматься порядочные бабушки? Отжиматься и растягиваться, конечно! Так делает каждое утро, к примеру, молодая пенсионерка Наталья. Можете сами убедиться, как у этого блогера здорово получается держать себя в форме, найдя канал в Яндекс Дзен «Жизнь и путешествия молодой пенсионерки» и соответствующий пост. Вот и ее визиточка, кстати: «Пишу о жизни в сибирской деревне. О том, что волнует в данный момент. О путешествиях, где уже побывали и о каких поездках пока только мечтаем. Пытаюсь вести здоровый образ жизни...».