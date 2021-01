Мадонна отправилась в путешествие по Африке с детьми и молодым любовником

Несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса, в путешествие отправилась 62-летняя американская поп-звезда Мадонна. В поездке ее сопровождают 26-летний бойфренд Ахламалик Уилльямс и ее дети.

Madonna 'visits FIVE countries in just three weeks' as she jet sets around the globe despite strict travel restrictions amid coronavirus pandemic

via https://t.co/wdvhUVO1cK one rule for the rich ... https://t.co/kVRlKcno5X