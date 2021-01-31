Лже-медработницы обокрали пенсионеров в Красноярске. И не стыдно ведь!

Полиция Красноярска начала розыск двух женщин, которые под видом сотрудниц медицинской организации проникали в квартиры пожилых людей.
Как рассказали в МВД края, накануне, 27 января в дежурную часть поступило сразу несколько заявлений от пенсионеров. По их словам, две женщины звонили в дверь и называли себя медработниками. Пожилые люди пускали их внутрь своих квартир, а после ухода недосчитывались ценных вещей.
Поскольку вполне вероятно, что пострадавших может быть намного больше, стражи правопорядка просят всех, кому что-то известно о преступницах и их жертвах, обращаться по телефону 102 или в ближайший отдел полиции.
Пенсионеры с их наивностью частенько становятся жертвами жуликов, но надеемся, что вы, дорогой читатель, как человек современный и трезвомыслящий, на подобное никогда не купитесь. И обязательно расскажите об этом новом способе мошенничества своим друзьям и знакомым.
А вот еще примеры заголовков о пенсионерах, которых обвели вокруг пальца:
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Расскажите об этом своим друзьям!
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